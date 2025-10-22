Возвращение кольца и в отношения: почему Андреева и Бондарчук начали всё заново

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Актриса Паулина Андреева появилась на премьере фильма "Алиса в Стране чудес" в Москве. Её образ дополнило кольцо с крупным камнем — подарок от режиссёра Фёдора Бондарчука.

Паулина Андреева
Фото: instagram by личный аккаунт Паулины Андреевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паулина Андреева

Это украшение, впервые замеченное в 2017 году, символизировало их отношения. После свадьбы в 2019 году и рождения сына пара заявила о расставании весной 2025 года.

Теперь их окружение подтверждает примирение.

"Паулина действительно вернулась к Фёдору, это уже не тайна", — сообщил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с Woman.ru.

По его словам, супруги начали жизнь с чистого листа. Общие творческие планы помогли им найти новый диалог.

"Они начали жизнь с чистого листа. Поняли друг друга, обиды в прошлом", — пояснил Дворцов.

Что касается слухов о романах в период разлада, источник склонен их не отрицать. Однако все возможные связи не воспринимались как нечто серьёзное.

Напомним, что до отношений с Андреевой режиссёр более 25 лет состоял в браке со светской львицей Светланой Бондарчук.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
