Возвращение кольца и в отношения: почему Андреева и Бондарчук начали всё заново

Актриса Паулина Андреева появилась на премьере фильма "Алиса в Стране чудес" в Москве. Её образ дополнило кольцо с крупным камнем — подарок от режиссёра Фёдора Бондарчука.
Это украшение, впервые замеченное в 2017 году, символизировало их отношения. После свадьбы в 2019 году и рождения сына пара заявила о расставании весной 2025 года.
Теперь их окружение подтверждает примирение.
"Паулина действительно вернулась к Фёдору, это уже не тайна", — сообщил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с Woman.ru.
По его словам, супруги начали жизнь с чистого листа. Общие творческие планы помогли им найти новый диалог.
"Они начали жизнь с чистого листа. Поняли друг друга, обиды в прошлом", — пояснил Дворцов.
Что касается слухов о романах в период разлада, источник склонен их не отрицать. Однако все возможные связи не воспринимались как нечто серьёзное.
Напомним, что до отношений с Андреевой режиссёр более 25 лет состоял в браке со светской львицей Светланой Бондарчук.
