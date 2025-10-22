Провал маскировки Тома Хэнкса в метро: какую ошибку совершил актёр, пытаясь избежать внимания

Голливудский актёр Том Хэнкс был замечен в нью-йоркском метро 21 октября. Двукратный обладатель премии "Оскар" попытался сохранить инкогнито с помощью медицинской маски.
По информации New York Post, 69-летний артист передвигался по городу в зелёном кардигане, шапке и очках в прозрачной оправе.
По свидетельству очевидцев, во время поездки Хэнкс случайно выронил сумку, которую держал у груди. Это произошло в момент, когда актёр понял, что может пропустить свою станцию.
В последнее время Том Хэнкс остаётся в центре медийного внимания. Ранее он прокомментировал мемуары своей дочери Элизабет Энн, где она описала сложные семейные отношения.
Актёр публично поддержал решение дочери поделиться личной историей, отметив её смелость и литературный талант.
