18-летняя дочь Глюк'oZы закрутила роман: кто её избранник

Дочь певицы Глюк'oZы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) начала отношения с предпринимателем Иваном Мурашовым.
Информацию о романе 18-летней Лидии и бизнесмена подтвердили папарацци, запечатлевшие пару на вечеринке певца Вани Дмитриенко 19 октября. Возлюбленный девушки старше её на 10 лет и занимается торговлей через автоматы.
Несмотря на публичную сцену с поцелуем у служебного входа, сама Лидия продолжает скрывать отношения.
Девушка развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Рэй, следуя творческому пути матери. По её словам, продвижением в шоу-бизнесе занимается отец Александр Чистяков, тогда как Глюк'oZа ограничивается моральной поддержкой.
Мурашов переехал в Москву из Пермского края несколько лет назад. Пара предпочитает не афишировать свои отношения, хотя их уже заметили вместе на публичном мероприятии.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.