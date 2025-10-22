18-летняя дочь Глюк'oZы закрутила роман: кто её избранник

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певицы Глюк'oZы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) начала отношения с предпринимателем Иваном Мурашовым.

Фото: glukoza.com by Glukoza production, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глюкоза

Информацию о романе 18-летней Лидии и бизнесмена подтвердили папарацци, запечатлевшие пару на вечеринке певца Вани Дмитриенко 19 октября. Возлюбленный девушки старше её на 10 лет и занимается торговлей через автоматы.

Несмотря на публичную сцену с поцелуем у служебного входа, сама Лидия продолжает скрывать отношения.

Девушка развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Рэй, следуя творческому пути матери. По её словам, продвижением в шоу-бизнесе занимается отец Александр Чистяков, тогда как Глюк'oZа ограничивается моральной поддержкой.

Мурашов переехал в Москву из Пермского края несколько лет назад. Пара предпочитает не афишировать свои отношения, хотя их уже заметили вместе на публичном мероприятии.