Личный кодекс Дакоты Джонсон: что голливудская звезда считает красным флагом в мужчинах

0:52
Шоу-бизнес

Американская актриса Дакота Джонсон обозначила критерий, который она считает неприемлемым в образе мужчин.

Дакота Джонсон
Фото: commons.wikimedia.org by Pietro Luca Cassarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дакота Джонсон

В ролике, опубликованном в Telegram-канале Super.ru, звезда заявила о своём отношении к определённому типу обуви.

"Мужчины, которые носят шлёпки на публике. Бегите", — прокомментировала Джонсон.

Также актриса рассказала о своей особенности, связанной с чувствительностью к парфюмерным композициям. Она призналась, что не любит парфюм из-за повышенной восприимчивости к запахам. 

Параллельно с этим Джонсон готовится к режиссёрскому дебюту. Её первый проект под названием "Дерево голубое" уже получил подтверждение состава исполнителей. Главные роли в картине сыграют Джессика Альба и певица Charli XCX.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
