Личный кодекс Дакоты Джонсон: что голливудская звезда считает красным флагом в мужчинах

Американская актриса Дакота Джонсон обозначила критерий, который она считает неприемлемым в образе мужчин.
В ролике, опубликованном в Telegram-канале Super.ru, звезда заявила о своём отношении к определённому типу обуви.
"Мужчины, которые носят шлёпки на публике. Бегите", — прокомментировала Джонсон.
Также актриса рассказала о своей особенности, связанной с чувствительностью к парфюмерным композициям. Она призналась, что не любит парфюм из-за повышенной восприимчивости к запахам.
Параллельно с этим Джонсон готовится к режиссёрскому дебюту. Её первый проект под названием "Дерево голубое" уже получил подтверждение состава исполнителей. Главные роли в картине сыграют Джессика Альба и певица Charli XCX.
