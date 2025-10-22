Фёдор Бондарчук снова рядом: какие тайны кроются за снимком Паулины Андреевой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Актриса Паулина Андреева впервые опубликовала фото режиссёра Фёдора Бондарчука на фоне слухов о воссоединении

Актриса Паулина Андреева
Фото: Инстаграм Паулины Андреевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Паулина Андреева

Звезда театра и кино, которая ранее удалила из социальных все упоминания о Фёдоре Бондарчуке после их разрыва, впервые вновь разместила его фотографию — на фоне разговоров о возможном воссоединении пары. В сети также активно обсуждают кольцо, с которым 37-летняя актриса недавно появилась на публике.

В своих сторис Андреева отметила, что киношкола 58-летнего Бондарчука проводит день открытых дверей, приложив к публикации снимок с режиссёром.

"Альма-матер", — подписала Паулина, добавив эмодзи в виде сердца. Напомним, актриса окончила сценарное отделение этой школы.

Одновременно пользователи соцсетей обратили внимание на недавний выход Андреевой в свет. На премьере фильма "Алиса в Стране чудес" актриса появилась с кольцом на безымянном пальце правой руки. В социальных сетях быстро выяснили, что украшение с крупным камнем является подарком Бондарчука, который он вручил Паулине ещё в 2017 году. На фоне этих событий поклонники пары вновь начали обсуждать возможное примирение супругов.

Минувшей весной Андреева объявила о разводе с Бондарчуком после девяти лет совместной жизни. У них есть четырёхлетний сын Иван. В СМИ обсуждались слухи о предполагаемых изменах режиссёра как причине расставания, однако близкое окружение пары эти сведения опровергает. Более того, источники утверждают, что Фёдор пытается вернуть жену.

Недавно Паулина дала редкое интервью, в котором призналась, что ей "была необходима пауза". Это заявление актриса сделала на фоне слухов о том, что супруги якобы передумали разводиться и уже снова начали жить вместе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
