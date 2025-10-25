Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Мороз кусает, а этим авто хоть бы что: 10 моделей, которые заводятся, когда остальным нужен эвакуатор
Под свалкой — арена Рима: в Турции нашли древний ипподром под мусорным полигоном
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Хотите витаминную бомбу без хлопот? Эту зелень можно выращивать даже в октябре
Собака чувствует свой уход: почему питомцы покидают дом, чтобы спрятаться навсегда
Мыши уже избавились от холестерина — люди на очереди: открытие из Барселоны переворачивает медицину
Синнабоны, как в легендарной пекарне: нежные, тёплые и без шансов на самоконтроль
3 секрета долголетия: как бег сохраняет молодость и здоровье ваших коленей даже после 50

Расписной сортир: зачем Александр Васильев приобрёл себе антикварный унитаз

1:32
Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев похвастался купленным унитазом, имеющим музейную ценность.

Историк моды Александр Васильев
Фото: Инстаграм Александра Васильева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Историк моды Александр Васильев

По мнению экс-ведущего "Модного приговора", именно туалеты служат одним из главных индикаторов уровня цивилизации. Канализация, напомнил знаток моды, существует с античных времён, а вот привычный нам унитаз был изобретён лишь в Великобритании во времена Викторианской эпохи.

Этот повседневный и крайне необходимый предмет быстро завоевал популярность во всём мире. Французское слово "Sortir" со временем обрусело в России, а декоративные унитазы стали импортировать в Российскую империю уже в 1880-х годах.

Васильев поделился, что недавно на антикварной ярмарке в итальянской Парме он приобрёл редкую и очень красивую модель унитаза всего за 300 евро. Предмет носит название Volga и находится в превосходном состоянии, что считается редкостью. Сходные экземпляры, по его словам, можно увидеть во дворце Ораниенбаум под Петербургом и в усадьбе Горки под Москвой.

Новый антикварный унитаз он собирается установить в фамильном имении в Литве, где уже находится старинное биде Михаила Калинина, подаренное ему правнучкой советского политического деятеля.

Сейчас Васильев готовится к большому лекционному туру по городам США и Канады и обещает делиться новыми впечатлениями уже из-за океана.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Домашние животные
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Последние материалы
Под свалкой — арена Рима: в Турции нашли древний ипподром под мусорным полигоном
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Хотите витаминную бомбу без хлопот? Эту зелень можно выращивать даже в октябре
Собака чувствует свой уход: почему питомцы покидают дом, чтобы спрятаться навсегда
Расписной сортир: зачем Александр Васильев приобрёл себе антикварный унитаз
Мыши уже избавились от холестерина — люди на очереди: открытие из Барселоны переворачивает медицину
Синнабоны, как в легендарной пекарне: нежные, тёплые и без шансов на самоконтроль
3 секрета долголетия: как бег сохраняет молодость и здоровье ваших коленей даже после 50
Вода, пар и магия: эта душевая кабина превратит вашу ванную в спа-курорт
Бывшие алкоголики расскажут, как они бросили пить... — писала газета Вечерняя Москва 26 октября 1931 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.