Расписной сортир: зачем Александр Васильев приобрёл себе антикварный унитаз

Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев похвастался купленным унитазом, имеющим музейную ценность.

Фото: Инстаграм Александра Васильева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Историк моды Александр Васильев

По мнению экс-ведущего "Модного приговора", именно туалеты служат одним из главных индикаторов уровня цивилизации. Канализация, напомнил знаток моды, существует с античных времён, а вот привычный нам унитаз был изобретён лишь в Великобритании во времена Викторианской эпохи.

Этот повседневный и крайне необходимый предмет быстро завоевал популярность во всём мире. Французское слово "Sortir" со временем обрусело в России, а декоративные унитазы стали импортировать в Российскую империю уже в 1880-х годах.

Васильев поделился, что недавно на антикварной ярмарке в итальянской Парме он приобрёл редкую и очень красивую модель унитаза всего за 300 евро. Предмет носит название Volga и находится в превосходном состоянии, что считается редкостью. Сходные экземпляры, по его словам, можно увидеть во дворце Ораниенбаум под Петербургом и в усадьбе Горки под Москвой.

Новый антикварный унитаз он собирается установить в фамильном имении в Литве, где уже находится старинное биде Михаила Калинина, подаренное ему правнучкой советского политического деятеля.

Сейчас Васильев готовится к большому лекционному туру по городам США и Канады и обещает делиться новыми впечатлениями уже из-за океана.