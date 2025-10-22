Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Американский рэпер Канье Уэст продал своё ранчо Bighorn Mountain в Вайоминге обратно первоначальным владельцам, семье Флитнер, за 14 миллионов долларов.

Канье Уэст
Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

Соглашение о продаже объекта площадью 6 713 акров было заверено женой рэпера, дизайнером Бьянкой Цензори. Эта сделка стала уже второй крупной продажей недвижимости музыканта за последние недели, что усилило слухи о возможных финансовых проблемах артиста.

По словам новых старых владельцев, рэпер не поддерживал ранчо в надлежащем состоянии.

"В отличие от другого его ранчо, он не снёс здесь никакие постройки. Думаю, изначально он планировал сделать это место убежищем для своей семьи", — прокомментировала Пэм Флитнер.

Как сообщает Yahoo, семья неоднократно пыталась выйти на команду Уэста по вопросам, связанным с территорией, но безуспешно.

Ранее на рынок были выставлены бывший дом Уэста в Малибу с запрашиваемой ценой в 34,9 миллиона долларов и его особняк в Голливуд-Хиллз. При этом само ранчо Bighorn Mountain Уэст пытался продать с прошлого года, первоначально запросив за него 12 миллионов.

"Никто из нас не может винить его за то, что он купил ранчо и пытался чего-то достичь", — отметил Грег Флитнер.

На фоне этих событий эксперты строят предположения о финансовом состоянии рэпера, хотя официальных комментариев от его представителей не поступало.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
