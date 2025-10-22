Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Драгоценности Лувра исчезли: как кража исторических артефактов изменила работу экскурсовода
Конец скрытым автосписаниям: с марта 2026-го сервисы не смогут брать деньги с удалённых карт
Задержание и обыск: что связывает Александра Васильева и бриллианты из Лувра
Маленькие враги, большой урон: простая стратегия, которая спасает весь урожай
20-метровые гиганты, блуждающие по планете: шторм, который не утих даже после смерти
Кошачий взлёт после лотка: что на самом деле стоит за странным ритуалом питомца
Вторичный рынок тонет в обмане: как узнать, что под капотом — следы наводнения
Никакой возни с плойкой: причёски, которые собираются за 3 минуты — и выглядят как после салона
Неожиданное признание Юрия Лозы: как певец намекнул на непростые отношения с сыном

ИИ обманул миллионы: Channel 4 раскрыл личность ведущего – мир телепросмотра уже не будет прежним

1:34
Шоу-бизнес

Телеканал Channel 4 впервые в истории британского телевидения использовал ведущего, полностью созданного искусственным интеллектом.

робот анализирует экран с фейковыми новостями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
робот анализирует экран с фейковыми новостями

Цифровой диктор вёл документальный фильм "Заберут ли ИИ мою работу?" из программы Dispatches. Раскрытие этого факта произошло только в заключительной части эфира, что стало намеренным приёмом для демонстрации возможностей технологии.

На протяжении всей программы цифровой аватар, реалистичный в деталях и голосе, комментировал сюжет с разных локаций. 

"Некоторые из вас, возможно, догадались: меня не существует. Моё изображение и голос были созданы с помощью ИИ", — прозвучало признание в финале.

Этот эксперимент наглядно показал, как искусственный интеллект может имитировать человеческое присутствие в кадре.

Руководство канала подчёркивает, что этот случай является исключением, а не новой практикой.

"Использование ведущего на основе ИИ не станет нашей привычкой. Наша задача — это проверенная и беспристрастная журналистика, что пока не под силу искусственному интеллекту", — заявила глава департамента новостей Луиза Комптон.

Тем не менее, данный проект служит важным напоминанием о разрушительном потенциале технологии, которая уже меняет рынок труда. Согласно данным фильма, почти три четверти британских работодателей уже внедрили ИИ для выполнения задач, ранее поручавшихся людям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Задержание и обыск: что связывает Александра Васильева и бриллианты из Лувра
Маленькие враги, большой урон: простая стратегия, которая спасает весь урожай
ИИ обманул миллионы: Channel 4 раскрыл личность ведущего – мир телепросмотра уже не будет прежним
20-метровые гиганты, блуждающие по планете: шторм, который не утих даже после смерти
Кошачий взлёт после лотка: что на самом деле стоит за странным ритуалом питомца
Вторичный рынок тонет в обмане: как узнать, что под капотом — следы наводнения
Никакой возни с плойкой: причёски, которые собираются за 3 минуты — и выглядят как после салона
Неожиданное признание Юрия Лозы: как певец намекнул на непростые отношения с сыном
Особняк из сериала Наследники заморожен в руинах: почему власти Лос-Анджелеса идут на жёсткие меры
Дом превратился в паучий отель: время выселять восьминогих постояльцев и вернуть уют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.