ИИ обманул миллионы: Channel 4 раскрыл личность ведущего – мир телепросмотра уже не будет прежним

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеканал Channel 4 впервые в истории британского телевидения использовал ведущего, полностью созданного искусственным интеллектом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) робот анализирует экран с фейковыми новостями

Цифровой диктор вёл документальный фильм "Заберут ли ИИ мою работу?" из программы Dispatches. Раскрытие этого факта произошло только в заключительной части эфира, что стало намеренным приёмом для демонстрации возможностей технологии.

На протяжении всей программы цифровой аватар, реалистичный в деталях и голосе, комментировал сюжет с разных локаций.

"Некоторые из вас, возможно, догадались: меня не существует. Моё изображение и голос были созданы с помощью ИИ", — прозвучало признание в финале.

Этот эксперимент наглядно показал, как искусственный интеллект может имитировать человеческое присутствие в кадре.

Руководство канала подчёркивает, что этот случай является исключением, а не новой практикой.

"Использование ведущего на основе ИИ не станет нашей привычкой. Наша задача — это проверенная и беспристрастная журналистика, что пока не под силу искусственному интеллекту", — заявила глава департамента новостей Луиза Комптон.

Тем не менее, данный проект служит важным напоминанием о разрушительном потенциале технологии, которая уже меняет рынок труда. Согласно данным фильма, почти три четверти британских работодателей уже внедрили ИИ для выполнения задач, ранее поручавшихся людям.