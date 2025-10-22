От сторис к полицейским показаниям: какая неприятность произошла у Ольги Бузовой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова оказалась жертвой интернет-мошенников. Поющую ведущую переполняют негативные эмоции. 

Певица Ольга Бузова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Ольга Бузова

На днях злоумышленники взломали её страницу в одной из социальных сетей, что стало для артистки настоящим ударом. Своими эмоциями и переживаниями звезда поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале, где также предупредила поклонников о необходимости быть предельно осторожными.

Бузова обратила внимание аудитории на то, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, размещённым в профиле от её имени, и тем более переводить деньги неизвестным лицам. Все эти средства, подчеркнула она, попадут прямо к мошенникам.

"Ощущение, что к тебе просто залезли в душу и там топчат и гадят. Или зашли в квартиру и ходят по ней, а ты сидишь привязанная и ничего не можешь сделать… Фиксирую тут всё для показаний в полиции", — пожаловалась Ольга.

Она назвала это воровством её имени и личности.

Как отмечают источники, взлом страницы Бузовой произошёл 21 октября вечером, когда артистка находилась в перелёте. В этот момент злоумышленники получили полный доступ к её профилю, изменили контактные данные и начали публиковать сторис от её имени.

При этом Ольга оказалась не единственной жертвой мошенников. Подобные атаки в последнее время испытали и другие известные личности — среди них блогер Оксана Самойлова, телеведущая Ксения Бородина, блогер Ида Галич и другие звёзды интернета.

Команда Бузовой уже подключила специалистов по кибербезопасности и предпринимает все необходимые меры, чтобы вернуть контроль над страницей. Фанаты телеведущей в комментариях выразили свою поддержку и уверенность, что ситуация вскоре будет разрешена.

Несмотря на стрессовую ситуацию, Бузова продолжает активно работать и делиться с поклонниками своими новостями. Неприятный инцидент с кибермошенниками не поколебал уверенность Бузовой в себе и в людях.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
