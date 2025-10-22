Плагиат или недоразумение? Игорь Крутой объяснил скандал с песней Ирины Аллегровой

Композитор Игорь Крутой высказался о ситуации вокруг песни певицы Ирины Аллегровой "У окна".

Фото: ВК-аккаунт Ирины Аллегровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Ирина Аллегрова

Маэстро прокомментировал громкую историю, связанную с обвинениями в "плагиате" стихов, положенных в основу песни Аллегровой. Как рассказал музыкант, ситуация оказалась не столь скандальной, как её представили отдельные издания.

По словам Крутого, текст композиции действительно был найден им в открытом доступе в интернете. После этого композитор вместе со своей командой начал тщательный поиск настоящего автора. В течение длительного времени они получали отклики от разных людей — всего откликнулось около пятнадцати претендентов, заявивших, что именно им принадлежат эти стихи. Однако ни один из них не смог документально подтвердить своё авторство.

В итоге, когда поиски не дали результата, Игорь Крутой принял решение написать музыку и представить песню публике, отметив в аннотации, что имя автора текста остаётся неизвестным. Так композиция впервые прозвучала на фестивале "Новая волна".

Позднее в СМИ появилась статья, где утверждалось, будто бы Ирина Аллегрова "присвоила" чужие стихи. Композитор назвал подобные обвинения полным абсурдом и пояснил, что ситуация вскоре прояснилась. Настоящий автор был найден — выяснилось, что он публиковал свои тексты под другим именем.

После личного общения стороны пришли к взаимопониманию. Писатель подтвердил, что для него большая честь быть представленным на "Песне года" в качестве автора слов к песне Ирины Аллегровой. Все юридические формальности были урегулированы: заключён официальный договор, а причитающиеся гонорары за использование текста и исполнение композиции на фестивале были выплачены в установленном порядке.

Игорь Крутой подчеркнул, что ситуация разрешилась мирно и честно. Все участники проекта остались довольны, а история с "кражей стихов" оказалась лишь очередным примером того, как быстро распространяются недостоверные слухи.