Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меган Маркл расплакалась на публике: как принц Гарри отреагировал на эмоции герцогини
В день увольнения — полный расчёт: как получить законные выплаты за неиспользованный отпуск
Личное заявление Майкла Джей Фокса: почему Назад в будущее не стареет в эпоху травли
Временная поблажка с водительскими правами отменяется: возвращаются старые правила
Сода гасит огонь и запирает жир внутри: вот как вернуть конфоркам силу пламени
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки
Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями
Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход
Кожа без морщин и пятен: этот домашний дуэт возвращает лицу фарфоровую гладкость

Плагиат или недоразумение? Игорь Крутой объяснил скандал с песней Ирины Аллегровой

2:14
Шоу-бизнес

Композитор Игорь Крутой высказался о ситуации вокруг песни певицы Ирины Аллегровой "У окна".

Певица Ирина Аллегрова
Фото: ВК-аккаунт Ирины Аллегровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Ирина Аллегрова

Маэстро прокомментировал громкую историю, связанную с обвинениями в "плагиате" стихов, положенных в основу песни Аллегровой. Как рассказал музыкант, ситуация оказалась не столь скандальной, как её представили отдельные издания.

По словам Крутого, текст композиции действительно был найден им в открытом доступе в интернете. После этого композитор вместе со своей командой начал тщательный поиск настоящего автора. В течение длительного времени они получали отклики от разных людей — всего откликнулось около пятнадцати претендентов, заявивших, что именно им принадлежат эти стихи. Однако ни один из них не смог документально подтвердить своё авторство.

В итоге, когда поиски не дали результата, Игорь Крутой принял решение написать музыку и представить песню публике, отметив в аннотации, что имя автора текста остаётся неизвестным. Так композиция впервые прозвучала на фестивале "Новая волна".

Позднее в СМИ появилась статья, где утверждалось, будто бы Ирина Аллегрова "присвоила" чужие стихи. Композитор назвал подобные обвинения полным абсурдом и пояснил, что ситуация вскоре прояснилась. Настоящий автор был найден — выяснилось, что он публиковал свои тексты под другим именем.

После личного общения стороны пришли к взаимопониманию. Писатель подтвердил, что для него большая честь быть представленным на "Песне года" в качестве автора слов к песне Ирины Аллегровой. Все юридические формальности были урегулированы: заключён официальный договор, а причитающиеся гонорары за использование текста и исполнение композиции на фестивале были выплачены в установленном порядке.

Игорь Крутой подчеркнул, что ситуация разрешилась мирно и честно. Все участники проекта остались довольны, а история с "кражей стихов" оказалась лишь очередным примером того, как быстро распространяются недостоверные слухи.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Недвижимость
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Литиевые месторождения, ядерная энергетика и дружба с РФ: новый президент Боливии раскрывает карты Любовь Степушова Заказываете картофель фри? Вот почему рестораны вас за это обожают Игорь Буккер Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Русский газотурбинный зверь: Т-80 возвращается, чтобы рвать бездорожье
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки
Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями
Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход
Кожа без морщин и пятен: этот домашний дуэт возвращает лицу фарфоровую гладкость
Что стоит за шуткой Павла Дурова про Лурв: Рудковская раскрывает секреты
Коллективный подарок или давление коллектива: как выйти из неловкой офисной традиции
Эпоха парковочного дзена: автомобили превращают манёвры в точную автоматическую игру
Фастфуд с неожиданной пользой: когда шаурма работает на здоровье
Морская загадка России: почему одни моря исчезают с карт, а другие появляются вновь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.