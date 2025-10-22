Задержание и обыск: что связывает Александра Васильева и бриллианты из Лувра

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев столкнулся с обыском в связи дерзкой кражей ценностей из Лувра.

Фото: ВК-аккаунт Александра Васильева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Историк моды Александр Васильев

Недавняя поездка историка моды в Соединённые Штаты началась с поистине удивительного инцидента. На американской границе его ожидало событие, достойное страницы мемуаров.

После смены администрации и возвращения президента США Дональда Трампа к власти пограничный контроль, как отметил телеведущий, стал заметно строже. В аэропорту у него сняли отпечатки пальцев и задали несколько вопросов, которые показались ему чересчур дотошными.

Представители службы интересовались целью визита, кругом общения, а также тем, почему в интернете появилось так много афиш, анонсирующих его предстоящие лекции и выступления.

Ответы, данные Васильевым на безупречном английском языке, не удовлетворили офицера. Тот насторожился из-за того, что города, в которых планировались выступления, находились на значительном расстоянии друг от друга. Вскоре Александра проводили в отдельное помещение — небольшую комнату для задержанных.

Там уже находилось около пятнадцати человек: в основном граждане Тайваня, несколько европейцев — шведы и англичане, а также выходцы из Южной Америки. Среди задержанных он отметил стюардессу авиакомпании Air France в форменном костюме и пилота скандинавских авиалиний.

Понимая, что в аэропорту его ожидает заказанный лимузин, Васильев попытался отправить водителю сообщение о вынужденной задержке. Однако это оказалось невозможным — использование мобильных телефонов в помещении было строго запрещено. Даже для выхода в туалет требовалось сдать устройство сотруднику полиции.

"Затем в комнатку явилась сотрудница аэропорта и спросила, не хочу ли я получить свой багаж, поскольку возможен таможенный досмотр. Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев. Тут я начал волноваться. К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами "багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нём нет", — написал Александр в социальных сетях.

Ещё спустя час к окошку вызвали самого Васильева. На этот раз его встретила молодая мексиканка — сотрудница пограничной службы. Узнав фамилию, она с радостным удивлением вспомнила, что изучала его книгу "Beauty in Exile" во время учёбы в модном колледже Лос-Анджелеса. Этот неожиданный момент узнавания моментально снял все формальности.

После короткой беседы ему пожелали доброго пути и официально впустили на территорию Соединённых Штатов. Как выяснилось, причиной задержки послужило вовсе не подозрение в нарушениях, а повышенное внимание службы безопасности к многочисленной рекламе его лекций и мастер-классов, заполнившей интернет.

Теперь Александра Васильева ждут насыщенные творческие встречи: в Сан-Диего, Далласе, Майами, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, а также в канадских Торонто и Монреале. По его словам, такие приключения лишь придают путешествию особый вкус и бодрят душу.