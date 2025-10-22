Молниеносно вырастила себе рак: Симоньян поделилась подробностями о своей тяжёлой болезни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Журналистка Маргарита Симоньян высказалась о своем самочувствии и слухах вокруг болезни.

Журналистка Маргарита Симоньян
Фото: Телеграм-канал Маргариты Симоньян by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Маргарита Симоньян

Глава RT выразила благодарность, любовь и поддержку всем, кто за неё переживает. Она решила ответить на многочисленные вопросы.

Симоньян отмечает, что её имя при крещении действительно Маргарита, и низко кланяется всем, кто молится за её здоровье. Первую химиотерапию она прошла накануне, чтобы успеть в хорошем самочувствии провести юбилей RT с участием президента Владимира Путина. Кроме того, нужно было дождаться, пока заживет рана после операции по удалению груди. Впереди ещё несколько курсов химии, точное количество пока неизвестно, затем предстоит лучевая терапия.

Журналистка с иронией рассказывает, что друзья прислали ей статью, которая первой появляется по запросу "Симоньян онкология". Прочитав её, она не могла сдержать смеха — столь фантастическими оказались выдумки авторов.

Маргарита подробно опровергает ложные сведения.

В августе же, когда её якобы видели в ресторане "Турандот" "осунувшейся и похудевшей", Маргарита отдыхала с семьёй в Абхазии. На деле она, наоборот, набрала около четырех килограммов с июля. Также не соответствует истине история о "висящем платье Valentino": единственное платье этого бренда, подаренное мужем, она давно не носит и даже не помнит, где оно хранится.

Утверждения о том, что Симоньян "каждое утро прощается с жизнью", журналистка считает абсурдными. Она активно работает — пишет новую книгу о русской революции и регулярно читает друзьям черновики по вечерам.

"О своём диагнозе в июле я и не подозревала, а узнала 1-го сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьева", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

В день публикации своих слов Симоньян занималась спортом, как рекомендовали врачи, и продолжала писать книгу. Завещание она не составляла, полагая, что дети и так являются её наследниками.

Правда лишь то, что несколько лет назад она действительно провела сорок дней в больнице с Тиграном, когда тот находился в коме. Именно тогда, признается журналистка, она по-настоящему прощалась с жизнью — и именно те переживания, по её словам, могли спровоцировать болезнь. Еще в ноябре медосмотр не выявил ничего подозрительного, а уже в декабре после случившегося с мужем болезнь развилась стремительно.

"Я буквально молниеносно вырастила себе рак", — призналась глава RT.

Химиотерапию Симоньян, по её словам, проходит в обычной муниципальной больнице по ОМС, а значит, лечение для неё бесплатное. Сумма "в восемь миллионов рублей", фигурирующая в слухах, не имеет под собой никаких оснований.

Маргарита утверждает, что не ждет смерти, потому что не верит в нее как в конец. Для нее смерть — лишь завершение земных испытаний и возвращение к Богу. Когда Господь решит, тогда и придёт время. Пока же она живёт и работает, не зацикливаясь на этом.

Потеря волос, по признанию журналистки, волнует ее меньше всего. Гораздо больше её занимает, например, возможная встреча Путина и Трампа в Будапеште. К тому же она уже приобрела несколько париков и тюрбанов — на случай, если удастся вернуться в эфир, и теперь даже воспринимает это с юмором.

"У меня не 3 стадия, а 1-2, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла", — высказала своё мнение Симоньян.

Она не исключает, что встретится на небесах с мужем, режиссёром Тиграном Кеосаяном, чтобы поиграть с ним в нарды.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
