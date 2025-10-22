Мечтали о триумфе, а вышло неловко: зрители опешили, увидев Диброва в Кто хочет стать миллионером

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После развода Дмитрий Дибров снова появился на телевидении в роли ведущего легендарного шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Формат, который когда-то сделал его одним из самых узнаваемых лиц российского ТВ, вновь вернулся в его исполнении — но публика встретила это событие неоднозначно.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Дибров

По данным Kp.ru, первый выпуск, приуроченный к тысячному эпизоду программы, Дибров вёл вместе с Юлианой Карауловой. Позже она исчезла из эфира, и Дмитрий остался единственным ведущим. Когда зрители начали требовать вернуть певицу, руководство приняло компромиссное решение: теперь они будут вести шоу по очереди.

Спорное возвращение легендарного ведущего

Многие зрители признались, что ждали возвращения старого формата, но после выхода эфира соцсети заполнили критические комментарии.

"Смотреть трудно, кто его вернул? Буквы глотает, шепелявит, если бы вопрос не печатался на экране, то, что произносит Дибров, понять трудно!" — отметили комментаторы.

Некоторые поклонники отметили, что с Карауловой программа выглядела свежо и позитивно, а с возвращением Дмитрия "вернулся прежний стиль самолюбования". Пользователи писали, что эфиры с ним стали напоминать "монологи о собственных заслугах и опыте".

Телевизионная химия и восприятие зрителей

Телеведущие нередко становятся лицами телепроектов, и зрители ассоциируют с ними атмосферу программы. В случае с Карауловой аудитория отмечала лёгкость, современную подачу и дружелюбный стиль. Ведущая часто импровизировала, создавая ощущение живого общения.

Дибров же предпочёл классический формат с более размеренным темпом и философскими отступлениями. Его поклонники видят в этом достоинство, считая, что шоу обрело "интеллектуальную глубину". Но часть зрителей уверена, что нынешний темп передач не оставляет места долгим рассуждениям.

Почему зрители так резко отреагировали

Причина негативных отзывов кроется не только в самом телеведущем, но и в изменившейся аудитории. Современные зрители привыкли к динамичным форматам и коротким репликам, а телевизионные игры теперь конкурируют с интернет-контентом. Поэтому манера Диброва говорить обстоятельно и с паузами воспринимается иначе, чем 10—15 лет назад.

Кроме того, возвращение телеведущего совпало с личными событиями, широко обсуждаемыми в СМИ. Его громкий развод с 36-летней Полиной Дибровой вызвал множество комментариев и мемов.

"Первыми гостями должны были стать Товстик с Полинкой", — посмеялись пользователи.

Некоторые зрители даже связали изменения в поведении ведущего с пережитым стрессом и личными обстоятельствами. Другие же утверждают, что в эфире видят того же Диброва — уверенного, ироничного и опытного.

Как изменилась сама программа

Формат шоу остался прежним: 15 вопросов, подсказки и главный приз — миллион рублей. Однако сценаристы внесли несколько обновлений, добавив больше интерактивных элементов. Теперь зрители могут отвечать на вопросы онлайн через приложение Первого канала.

С приходом Карауловой в своё время проект получил новую молодую аудиторию. Её участие помогло обновить образ игры, привлечь зрителей из социальных сетей и музыкальной среды. Поэтому продюсеры решили, что чередование ведущих позволит объединить разные поколения зрителей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
