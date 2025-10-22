Что стоит за шуткой Павла Дурова про Лурв: Рудковская раскрывает секреты

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала недавние высказывания бизнесмена Павла Дурова, отметив, что он в последнее время действует на грани осторожности.
В шутливой форме в интернете обсуждалась версия, что Дуров мог быть причастен к краже экспонатов из Лувра, на что предприниматель заявил, что готов выкупить украденные ценности, но не вернуть их в Париж, а отправить в Абу-Даби, "потому что оттуда никто ничего не крадёт". Рудковская отметила, что это заявление выглядит эффектно.
По словам Яны, Дуров, похоже, не удивляется произошедшему и считает, что это печальный признак упадка когда-то великой страны, где власти больше заняты отвлечением внимания граждан выдуманными угрозами, чем решением реальных проблем.
Продюсер уточнила, что речь идёт о выдуманных угрозах в контексте того, что в конце лета Дурова задержали в Париже из-за "опасного контента" в Telegram. Позднее его освободили под залог в пять миллионов евро, но расследование по делу продолжается.
Рудковская добавила, что учитывая всю ситуацию, язвительность Дурова вполне объяснима. Главное, чтобы его потом не обвиняли в скупке краденного.
