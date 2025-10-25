Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прохор Шаляпин раскрыл секрет: где искать свою любовь — неожиданные места для знакомств

Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин объяснил, как следует действовать, чтобы познакомиться со своей второй половинкой. 

Певец Прохор Шаляпин
Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Прохор Шаляпин

Выпускник "Фабрики звёзд" уверен, что для поиска спутника или спутницы жизни следует чаще выбираться на публичные мероприятия.

"Ходит на мьюзиклы, может в зале познакомишься с кем. По театрам, по музеям. Я советую, конечно. Культурно-нравственное обогащение. И там может где-то на кушеточке познакомишься", — цитирует слова артиста Lotus media.

В конце июля 2025 года стало известно, что Прохор Шаляпин вступил в брак в четвёртый раз. Его новой супругой стала кондитер и телеведущая Ольга Вашурина.

Знакомство пары произошло на телепроекте "Свадьба вслепую" на канале "Пятница!". Согласно концепции шоу, участники, не знающие друг друга заранее, женятся сразу после первой встречи.

По словам самого Шаляпина, между ними сложились тёплые и доверительные отношения, однако артист предпочёл не строить долгосрочных прогнозов относительно будущего их союза.

Ранее певец уже состоял в браке несколько раз. Его первой супругой была бизнесвумен Лариса Копенкина, которая была старше на 28 лет. Их семейная жизнь закончилась спустя два года.

Второй женой певца стала пианистка и исполнительница Виталина Цымбалюк-Романовская, которая также старше Шаляпина.

Третьей избранницей артиста была миллионерша Татьяна-Клаудия Дэвис, старше его на 10 лет. Их отношения продлились недолго — Татьяна скончалась от коронавируса всего через месяц после свадьбы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
