Стилист Эльвира Янковская: арест и слёзы на заседании суда — что произошло

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Эльвира Янковская, обвиняемая в продаже поддельных люксовых вещей блогеру Лерчек, арестована.

Фото: flickr.com by Shane Adams, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Версаче

Три года назад имя Янковской оказалось в центре громкого скандала. Блогер Валерия Чекалина обвинила известного стилиста в реализации подделок под видом брендовых изделий. Дело дошло до суда: Лерчек подала иск против эксперта моды, обвинив её в мошенничестве. В квартире Янковской прошли обыски, а самой Эльвире была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сегодня стало известно, что Гагаринский районный суд Москвы заменил прежнее ограничение на содержание под стражей. Поводом для ужесточения меры стало серьёзное нарушение условий подписки. Недавно стилистка побывала в Европе, несмотря на запреты, и активно делилась кадрами поездки, демонстрируя наряды, которые она выбрала для Миланской и Парижской недель моды.

"Гагаринский районный суд города Москвы постановил изменить Янковской Эльвире Мансуровне ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на шесть месяцев", — объявили в суде.

По информации СМИ, на Эльвиру надели наручники прямо в зале заседания. Стилистка не смогла сдержать слёз и разрыдалась.

Ещё вчера Эльвира отдыхала в роскошном московском отеле "Метрополь" и фотографировалась для светской хроники. Сегодня же она показывала, как проводила время в ресторане и обсуждала украшения с подругами, прежде чем была арестована.