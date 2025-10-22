Дикий позор: за что Екатерина Гордон отчитала невесту Лепса Аврору Кибу

Юрист Екатерина Гордон высмеяла невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу за косноязычную речь.

Певец Григорий Лепс с невестой Авророй Киба

Звёздный адвокат записала видео в социальных сетях, в котором раскритиковала юную возлюбленную Лепса за неумение говорить на камеру.

"Она не может построить ни одного сложносочинённого предложения. Мне совершенно неважно, какая разница в возрасте у тебя с господином Лепсом. Мне важно, что ты не умеешь разговаривать. Поучись, почитай. Слово есть единица мышления и речи", — сказала Екатерина.

Выступление Кибы она назвала диким позором, который не компенсирует ни один пиарщик. Юрист призвала Аврору учиться говорить и уважать свою аудиторию.

"Никакое кольцо или серёжки это не компенсируют", — отметила Гордон.

"Новобранцам" в шоу-бизнесе она посоветовала сначала читать книги, а потом выступать публично.

Юрист вставила в своё видео фрагменты речи Авроры, когда она отвечала на нападки звезды "Дома-2" Виктории Бони.

Конфликт между Боней и Авророй Кибой разгорелся летом 2025 года после того, как Боня в эфире шоу "Злые языки" прокомментировала финансовое положение семьи Кибы. Телеведущая утверждала, что отец Авроры, Илья Беляков, покинул этот мир из-за банкротства, оставив долги, которые впоследствии выплачивала мать девушки. Кроме того, Боня допустила, что брак Авроры мог стать "выгодным союзом" для её семьи.

В ответ Аврора Киба обратилась к подписчикам через свой личный блог. Она отметила, что высказывания телеведущей не соответствуют действительности: её семья не сталкивается с финансовыми трудностями, а указанные Боней суммы якобы долгов "тратятся за лето". Аврора также опровергла утверждение о том, что Лепс якобы финансирует её обучение в Лондоне. Она намекнула на то, что Боня якобы встречается с мужчинами за деньги.

Виктория Боня решила не продолжать перепалку в социальных сетях и подала иск против Авроры с целью защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. Заявление в суд было подано в августе 2025 года.