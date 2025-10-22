Дубовицкая в тон тапочкам, Дроботенко — в тон шуткам: как сейчас живут герои Аншлага

Телевизионное шоу "Аншлаг", долгое время остававшееся символом российского юмора, исчезло из эфира федеральных каналов после начала спецоперации. Теперь появились слухи о его возможном возвращении. Как сложились судьбы участников легендарной программы — ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Регина Дубовицкая

Возрождение старого формата

Телевизионная передача "Аншлаг" появилась в 1987 году благодаря Регине Дубовицкой. Она была не только создателем, но и бессменной ведущей шоу, открывшей путь на сцену десяткам комиков. Именно с "Аншлага" началась слава Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова, Сергея Дроботенко, Елены Воробей и других артистов, ставших любимцами зрителей.

К 2027 году проект отметит сорокалетие. Как пишет "Царьград", участники намерены обновить формат и вновь вывести его на телеэкраны. В апреле 2025 года Сергей Дроботенко опубликовал фото с 81-летней Дубовицкой, а также коллегами Ветровым и Воробей, добавив шутливую подпись, намекнувшую на хорошее самочувствие телеведущей.

"Навестили давеча любимую Регину Игоревну. Всё хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щёчки под цвет тапочек", — написал юморист.

Пользователи соцсетей заметили, что Дубовицкая выглядит уставшей и бледной. Однако её представители заверили журналистов, что серьёзных проблем со здоровьем нет, телеведущая "естественно стареет". Если она решит передать эстафету, возможными преемниками называют Дроботенко или Воробей.

Скандалы и разделение звёзд

Популярность "Аншлага" не раз сопровождалась громкими историями. Некоторые артисты обвиняли Дубовицкую в жёсткости и нарушении авторских прав. Самым заметным эпизодом стал уход Ефима Шифрина в 2005 году. Тогда он заявил, что его номера транслировались без разрешения, и сумел через суд добиться компенсации. Позднее похожие претензии высказывали Михаил Грушевский, Ян Арлазоров и Геннадий Хазанов.

Сейчас 69-летний Шифрин продолжает выступать сольно, играет в театре и снимается в кино. Он не скрывает, что вынужден работать из-за небольшой пенсии. В 2025 году актёр появился в сериале "Олдскул" на ТНТ, а вскоре зрители увидят его в новой комедии "Старая закалка".

Елена Воробей: между Москвой и Израилем

Пародистка Елена Воробей после начала спецоперации покинула Россию и отправилась в Израиль, где надеялась получить гражданство. В интервью она признавалась, что удивлена количеством талантливых соотечественников, оказавшихся там, но после критики в адрес артистов-эмигрантов Воробей решила вернуться в Москву и продолжить карьеру.

Недавно артистка рассказала, что сбросила 14 килограммов с помощью медицинских инъекций, предназначенных для диабетиков. Эксперимент закончился проблемами со здоровьем: у неё появились панкреатит, нарушения аппетита и психические расстройства.

Владимир Винокур и Клара Новикова: стойкость ветеранов сцены

Владимир Винокур остаётся активным участником концертной жизни. Его гастроли расписаны на месяцы вперёд: артист выступает в Санкт-Петербурге, Пскове, Ульяновске, Самаре и других городах. Народный артист РСФСР открыто поддерживает проведение спецоперации, часто приезжает в госпитали и даёт концерты для военнослужащих.

Народная артистка России Клара Новикова в начале 2025 года оказалась в центре слухов о госпитализации, однако сама комментировала их с присущим ей юмором.

"Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше", — сказала Новикова.

Юмористка подчеркнула, что чувствует себя хорошо и готовится к новому концерту. Комментируя историю с украинским флагом на одном из выступлений, Новикова пояснила, что родилась в Киеве, где похоронены её родители, поэтому не вкладывала в этот поступок никакого политического подтекста.

Сергей Дроботенко: новая жизнь "Аншлага"

Сергей Дроботенко, один из самых заметных учеников "Аншлага", продолжает активно работать в Москве. Помимо сольных концертов, он играет в комедийном спектакле "Младенец напрокат", гастролируя по всей стране. Юморист не скрывает, что мечтает вдохнуть в старый формат новую жизнь, вернуть зрителю ту лёгкость и доброту, которой славился "Аншлаг".

Многие из тех, кто стоял у истоков программы, сегодня снова общаются и встречаются на сцене. Возможно, именно их дружба и любовь к жанру помогут "Аншлагу" снова занять место в эфире — пусть и в обновлённом виде.