Дубовицкая в тон тапочкам, Дроботенко — в тон шуткам: как сейчас живут герои Аншлага

Телевизионное шоу "Аншлаг", долгое время остававшееся символом российского юмора, исчезло из эфира федеральных каналов после начала спецоперации. Теперь появились слухи о его возможном возвращении. Как сложились судьбы участников легендарной программы — ниже.
Телевизионная передача "Аншлаг" появилась в 1987 году благодаря Регине Дубовицкой. Она была не только создателем, но и бессменной ведущей шоу, открывшей путь на сцену десяткам комиков. Именно с "Аншлага" началась слава Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова, Сергея Дроботенко, Елены Воробей и других артистов, ставших любимцами зрителей.
К 2027 году проект отметит сорокалетие. Как пишет "Царьград", участники намерены обновить формат и вновь вывести его на телеэкраны. В апреле 2025 года Сергей Дроботенко опубликовал фото с 81-летней Дубовицкой, а также коллегами Ветровым и Воробей, добавив шутливую подпись, намекнувшую на хорошее самочувствие телеведущей.
"Навестили давеча любимую Регину Игоревну. Всё хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щёчки под цвет тапочек", — написал юморист.
Пользователи соцсетей заметили, что Дубовицкая выглядит уставшей и бледной. Однако её представители заверили журналистов, что серьёзных проблем со здоровьем нет, телеведущая "естественно стареет". Если она решит передать эстафету, возможными преемниками называют Дроботенко или Воробей.
Популярность "Аншлага" не раз сопровождалась громкими историями. Некоторые артисты обвиняли Дубовицкую в жёсткости и нарушении авторских прав. Самым заметным эпизодом стал уход Ефима Шифрина в 2005 году. Тогда он заявил, что его номера транслировались без разрешения, и сумел через суд добиться компенсации. Позднее похожие претензии высказывали Михаил Грушевский, Ян Арлазоров и Геннадий Хазанов.
Сейчас 69-летний Шифрин продолжает выступать сольно, играет в театре и снимается в кино. Он не скрывает, что вынужден работать из-за небольшой пенсии. В 2025 году актёр появился в сериале "Олдскул" на ТНТ, а вскоре зрители увидят его в новой комедии "Старая закалка".
Пародистка Елена Воробей после начала спецоперации покинула Россию и отправилась в Израиль, где надеялась получить гражданство. В интервью она признавалась, что удивлена количеством талантливых соотечественников, оказавшихся там, но после критики в адрес артистов-эмигрантов Воробей решила вернуться в Москву и продолжить карьеру.
Недавно артистка рассказала, что сбросила 14 килограммов с помощью медицинских инъекций, предназначенных для диабетиков. Эксперимент закончился проблемами со здоровьем: у неё появились панкреатит, нарушения аппетита и психические расстройства.
Владимир Винокур остаётся активным участником концертной жизни. Его гастроли расписаны на месяцы вперёд: артист выступает в Санкт-Петербурге, Пскове, Ульяновске, Самаре и других городах. Народный артист РСФСР открыто поддерживает проведение спецоперации, часто приезжает в госпитали и даёт концерты для военнослужащих.
Народная артистка России Клара Новикова в начале 2025 года оказалась в центре слухов о госпитализации, однако сама комментировала их с присущим ей юмором.
"Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше", — сказала Новикова.
Юмористка подчеркнула, что чувствует себя хорошо и готовится к новому концерту. Комментируя историю с украинским флагом на одном из выступлений, Новикова пояснила, что родилась в Киеве, где похоронены её родители, поэтому не вкладывала в этот поступок никакого политического подтекста.
Сергей Дроботенко, один из самых заметных учеников "Аншлага", продолжает активно работать в Москве. Помимо сольных концертов, он играет в комедийном спектакле "Младенец напрокат", гастролируя по всей стране. Юморист не скрывает, что мечтает вдохнуть в старый формат новую жизнь, вернуть зрителю ту лёгкость и доброту, которой славился "Аншлаг".
Многие из тех, кто стоял у истоков программы, сегодня снова общаются и встречаются на сцене. Возможно, именно их дружба и любовь к жанру помогут "Аншлагу" снова занять место в эфире — пусть и в обновлённом виде.
