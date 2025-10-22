Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восьмой разговор не прошёл зря: Путин и Трамп запустили таймер встречи
Забытое величие: Парфенон предстал во всей красе спустя 20 лет, а что скрывалось
Секретное письмо Никсона 1987 года: он угадал триумф Трампа
Дети-сироты получат долгожданную поддержку: Миронов раскрыл суммы
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Москва просыпается: Россия сделает то, чего не смогли другие в Йемене
Шатдаун по-Трамповски: президент США возьмёт реванш над оппонентами
Сейсмический ад продолжается: на Камчатке зарегистрированы новые афтершоки
Трамп раскрыл, что ждёт его деньги от минюста: правда взорвёт Америку

Дубовицкая в тон тапочкам, Дроботенко — в тон шуткам: как сейчас живут герои Аншлага

5:14
Шоу-бизнес

Телевизионное шоу "Аншлаг", долгое время остававшееся символом российского юмора, исчезло из эфира федеральных каналов после начала спецоперации. Теперь появились слухи о его возможном возвращении. Как сложились судьбы участников легендарной программы — ниже.

Регина Дубовицкая
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Регина Дубовицкая

Возрождение старого формата

Телевизионная передача "Аншлаг" появилась в 1987 году благодаря Регине Дубовицкой. Она была не только создателем, но и бессменной ведущей шоу, открывшей путь на сцену десяткам комиков. Именно с "Аншлага" началась слава Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова, Сергея Дроботенко, Елены Воробей и других артистов, ставших любимцами зрителей.

К 2027 году проект отметит сорокалетие. Как пишет "Царьград", участники намерены обновить формат и вновь вывести его на телеэкраны. В апреле 2025 года Сергей Дроботенко опубликовал фото с 81-летней Дубовицкой, а также коллегами Ветровым и Воробей, добавив шутливую подпись, намекнувшую на хорошее самочувствие телеведущей.

"Навестили давеча любимую Регину Игоревну. Всё хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щёчки под цвет тапочек", — написал юморист.

Пользователи соцсетей заметили, что Дубовицкая выглядит уставшей и бледной. Однако её представители заверили журналистов, что серьёзных проблем со здоровьем нет, телеведущая "естественно стареет". Если она решит передать эстафету, возможными преемниками называют Дроботенко или Воробей.

Скандалы и разделение звёзд

Популярность "Аншлага" не раз сопровождалась громкими историями. Некоторые артисты обвиняли Дубовицкую в жёсткости и нарушении авторских прав. Самым заметным эпизодом стал уход Ефима Шифрина в 2005 году. Тогда он заявил, что его номера транслировались без разрешения, и сумел через суд добиться компенсации. Позднее похожие претензии высказывали Михаил Грушевский, Ян Арлазоров и Геннадий Хазанов.

Сейчас 69-летний Шифрин продолжает выступать сольно, играет в театре и снимается в кино. Он не скрывает, что вынужден работать из-за небольшой пенсии. В 2025 году актёр появился в сериале "Олдскул" на ТНТ, а вскоре зрители увидят его в новой комедии "Старая закалка".

Елена Воробей: между Москвой и Израилем

Пародистка Елена Воробей после начала спецоперации покинула Россию и отправилась в Израиль, где надеялась получить гражданство. В интервью она признавалась, что удивлена количеством талантливых соотечественников, оказавшихся там, но после критики в адрес артистов-эмигрантов Воробей решила вернуться в Москву и продолжить карьеру.

Недавно артистка рассказала, что сбросила 14 килограммов с помощью медицинских инъекций, предназначенных для диабетиков. Эксперимент закончился проблемами со здоровьем: у неё появились панкреатит, нарушения аппетита и психические расстройства.

Владимир Винокур и Клара Новикова: стойкость ветеранов сцены

Владимир Винокур остаётся активным участником концертной жизни. Его гастроли расписаны на месяцы вперёд: артист выступает в Санкт-Петербурге, Пскове, Ульяновске, Самаре и других городах. Народный артист РСФСР открыто поддерживает проведение спецоперации, часто приезжает в госпитали и даёт концерты для военнослужащих.

Народная артистка России Клара Новикова в начале 2025 года оказалась в центре слухов о госпитализации, однако сама комментировала их с присущим ей юмором.

"Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше", — сказала Новикова.

Юмористка подчеркнула, что чувствует себя хорошо и готовится к новому концерту. Комментируя историю с украинским флагом на одном из выступлений, Новикова пояснила, что родилась в Киеве, где похоронены её родители, поэтому не вкладывала в этот поступок никакого политического подтекста.

Сергей Дроботенко: новая жизнь "Аншлага"

Сергей Дроботенко, один из самых заметных учеников "Аншлага", продолжает активно работать в Москве. Помимо сольных концертов, он играет в комедийном спектакле "Младенец напрокат", гастролируя по всей стране. Юморист не скрывает, что мечтает вдохнуть в старый формат новую жизнь, вернуть зрителю ту лёгкость и доброту, которой славился "Аншлаг".

Многие из тех, кто стоял у истоков программы, сегодня снова общаются и встречаются на сцене. Возможно, именно их дружба и любовь к жанру помогут "Аншлагу" снова занять место в эфире — пусть и в обновлённом виде.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Домашние животные
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Последние материалы
Эта простая асана возвращает чувство безопасности — вот как ее правильно делать
На этикетке — натурально, а внутри — сахар и масла: четыре главных обмана супермаркета
Война началась — противник размером с рисинку: вот какое оружие действует против мошек
Ипотечный долг россиян вырос: Центробанк раскрыл новые данные
Эпоха иномарок закончилась: на дорогах России правят новые имена — и не те, что вы думаете
Подготовьтесь заранее: советы, которые весной спасут вашу малину от неурожая
Генетический код долголетия: люди с высоким IQ живут дольше
Перечень лекарств под ударом: в Госдуме предлагают лишать прав за следы в крови
Бьюти-туризм: как россияне превратили уход за собой в увлекательное путешествие
Он весит больше человека и живёт на дне: в Азии нашли речного хищника, которого искали 20 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.