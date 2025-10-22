С первого раза отдала код: как Лолита Милявская стала жертвой мошенников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Лолита Милявская рассказала, как она попалась на уловку телефонных аферистов, хотя была уверена, что она точно умнее всех мошенников.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephane <3, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Смартфон

Артистка записала видео в социальных сетях, в котором рассказала, что ей позвонили некие люди, которые представились представителями транспортной компании.

В этот момент, по признанию Лолиты, она направлялась к стоматологу и ждала доставки двух новых микрофонов. Слова о доставке не вызвали у неё никак подозрений. Она, не задумываясь, продиктовала код. После этого её обозвали дурой и сказали, что она с первого раза попалась на уловку.

После этого звезда поспешила в МФЦ, где поставила все запреты на сделки с недвижимостью. Она также оперативно поменяла все пароли на Госуслугах.

Милявская объяснила, что была убеждена, что её не смогут обвести вокруг пальца.

В 2019 году артистка уже сталкивалась с обманом. Мошенники нередко пытаются заработать на известных личностях, устраивая фиктивные розыгрыши и викторины в соцсетях, убеждая пользователей, что за "прибыльными" проектами стоит знаменитость. Очередной целью аферистов стала Лолита Милявская.

Лолита узнала о том, что мошенники используют её имя в корыстных целях. Она призвала поклонников не участвовать ни в каких розыгрышах.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
