С первого раза отдала код: как Лолита Милявская стала жертвой мошенников

Певица Лолита Милявская рассказала, как она попалась на уловку телефонных аферистов, хотя была уверена, что она точно умнее всех мошенников.
Артистка записала видео в социальных сетях, в котором рассказала, что ей позвонили некие люди, которые представились представителями транспортной компании.
В этот момент, по признанию Лолиты, она направлялась к стоматологу и ждала доставки двух новых микрофонов. Слова о доставке не вызвали у неё никак подозрений. Она, не задумываясь, продиктовала код. После этого её обозвали дурой и сказали, что она с первого раза попалась на уловку.
После этого звезда поспешила в МФЦ, где поставила все запреты на сделки с недвижимостью. Она также оперативно поменяла все пароли на Госуслугах.
Милявская объяснила, что была убеждена, что её не смогут обвести вокруг пальца.
В 2019 году артистка уже сталкивалась с обманом. Мошенники нередко пытаются заработать на известных личностях, устраивая фиктивные розыгрыши и викторины в соцсетях, убеждая пользователей, что за "прибыльными" проектами стоит знаменитость. Очередной целью аферистов стала Лолита Милявская.
Лолита узнала о том, что мошенники используют её имя в корыстных целях. Она призвала поклонников не участвовать ни в каких розыгрышах.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.