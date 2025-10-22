Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто, где каждому своё кресло: семейные модели захватывают рынок без шума и гонок
Он будто подгорел, но именно за это его любят — самый загадочный чизкейк Испании
Без лекарств и чудо-сиропов: секрет быстрого выздоровления, о котором забывают родители
Покалывает в груди — не всегда сердце: врач объяснил, когда не стоит паниковать
Цвет, который выглядит утончённо: этой осенью он вытеснил классику и стал символом нового шика
Беспилотное такси не увидело школьный автобус — если завтра не заметит пешехода
Простое поглаживание превращается в пытку: почему кошки не прощают касаний носа
Десерт без чувства вины: как яблоки превращаются в хрустящее лакомство, которое можно съесть ночью
Налоговые войны: бизнес проиграл споры на миллиарды рублей в судах

Смерть в одиночестве: как единокровный брат Хазанова ушёл из жизни в нищите

3:07
Шоу-бизнес

В Москве в одиночестве и крайней бедности скончался единокровный брат народного артиста РСФСР Геннадия ХазановаЮрий Лукачер.

Кладбище
Фото: commons.wikimedia.org by Parrot of Doom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кладбище

Его смерть произошла еще в 2023 году, однако известно об этом стало только недавно. Подробностями трагедии поделились соседи мужчины.

Юрий Викторович долгие годы проживал один в небольшой однокомнатной квартире на окраине столицы. Некоторое время он зарабатывал на жизнь, подрабатывая водителем такси, но из-за ухудшения здоровья был вынужден отказаться от работы. Когда состояние резко ухудшилось, вызвать скорую помощь он уже не смог.

Соседи заметили, что мужчина перестал выходить из дома, и, обеспокоившись, вызвали спасателей. Дверь пришлось вскрывать. Юрия Викторовича доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он умер в полном одиночестве, без поддержки и родных рядом.

По словам жителей дома, последние месяцы жизни Лукачер провел в тяжелых условиях — без денег и помощи со стороны.

"Юрий Викторович часто жаловался, что никому не нужен и никто ему не помогает, всегда говорил, что у него никого нет — ни семьи, ни жены, ни детей. Только кошка. Он очень грустил", — вспоминает одна из соседок.

Женщина добавила, что квартира мужчины находилась в запущенном состоянии — повсюду лежали вещи и мусор, а сам Юрий все чаще прикладывался к спиртному.

"Он нищенствовал, денег катастрофически не хватало, говорил, что никто ему не помогает… К концу жизни Юрий Викторович совсем отчаялся и запил", — рассказала знакомая умершего.

Юрий Лукачер приходился Геннадию Хазанову единокровным братом. У артиста было двое младших братьев — Юрий и Андрей. Их отец состоял в отношениях с матерью Хазанова, однако официального брака не заключал. Сам Геннадий Викторович не раз признавался, что отношения с отцом и другими родственниками у него не сложились: он не знал отца и с матерью часто конфликтовал. Когда в 23 года у него появилась возможность покинуть дом, он сразу ей воспользовался.

Со временем артист охладел и к братьям.

"Как-то ко мне обратился один из двух братьев с предложением встретиться. Я пригласил его к себе на спектакль. После этого как-то прочитал интервью брата, в котором он очень неуважительно и по-хамски говорил о моей матери. Я отменил встречу", — рассказывал Хазанов в программе "Судьба человека".

Семья Лукачеров всегда жила скромно. Со временем братья продали квартиру на Большой Якиманке и перебрались в район Марьино, где поселились по соседству — в однокомнатных квартирах. Юрий зарабатывал извозом на старой иномарке, но постепенно перестал общаться даже с братом Андреем и оказался совершенно один.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Десерт без чувства вины: как яблоки превращаются в хрустящее лакомство, которое можно съесть ночью
Простое поглаживание превращается в пытку: почему кошки не прощают касаний носа
Налоговые войны: бизнес проиграл споры на миллиарды рублей в судах
Когда вся страна тайно ищет путёвки: неожиданное время пика туристических запросов
Эти бытовые мелочи экономят часы уборки: и возвращают вам время на жизнь, а не на швабру
Сад отцвёл, но всё только начинается: ошибка этих недель решит судьбу урожая
Арктика парит над землёй: российские инженеры придумали дом, который не боится вечной мерзлоты
Сезонная перезагрузка организма: как укрепить защиту, когда природа работает против
Кафе без вывески, меню и очередей: как туристы находят самые вкусные места
Один щелчок — и дом в пепле: старая бытовая техника таит опасность, о которой никто не догадывается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.