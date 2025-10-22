Смерть в одиночестве: как единокровный брат Хазанова ушёл из жизни в нищите

В Москве в одиночестве и крайней бедности скончался единокровный брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова — Юрий Лукачер.

Его смерть произошла еще в 2023 году, однако известно об этом стало только недавно. Подробностями трагедии поделились соседи мужчины.

Юрий Викторович долгие годы проживал один в небольшой однокомнатной квартире на окраине столицы. Некоторое время он зарабатывал на жизнь, подрабатывая водителем такси, но из-за ухудшения здоровья был вынужден отказаться от работы. Когда состояние резко ухудшилось, вызвать скорую помощь он уже не смог.

Соседи заметили, что мужчина перестал выходить из дома, и, обеспокоившись, вызвали спасателей. Дверь пришлось вскрывать. Юрия Викторовича доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он умер в полном одиночестве, без поддержки и родных рядом.

По словам жителей дома, последние месяцы жизни Лукачер провел в тяжелых условиях — без денег и помощи со стороны.

"Юрий Викторович часто жаловался, что никому не нужен и никто ему не помогает, всегда говорил, что у него никого нет — ни семьи, ни жены, ни детей. Только кошка. Он очень грустил", — вспоминает одна из соседок.

Женщина добавила, что квартира мужчины находилась в запущенном состоянии — повсюду лежали вещи и мусор, а сам Юрий все чаще прикладывался к спиртному.

"Он нищенствовал, денег катастрофически не хватало, говорил, что никто ему не помогает… К концу жизни Юрий Викторович совсем отчаялся и запил", — рассказала знакомая умершего.

Юрий Лукачер приходился Геннадию Хазанову единокровным братом. У артиста было двое младших братьев — Юрий и Андрей. Их отец состоял в отношениях с матерью Хазанова, однако официального брака не заключал. Сам Геннадий Викторович не раз признавался, что отношения с отцом и другими родственниками у него не сложились: он не знал отца и с матерью часто конфликтовал. Когда в 23 года у него появилась возможность покинуть дом, он сразу ей воспользовался.

Со временем артист охладел и к братьям.

"Как-то ко мне обратился один из двух братьев с предложением встретиться. Я пригласил его к себе на спектакль. После этого как-то прочитал интервью брата, в котором он очень неуважительно и по-хамски говорил о моей матери. Я отменил встречу", — рассказывал Хазанов в программе "Судьба человека".

Семья Лукачеров всегда жила скромно. Со временем братья продали квартиру на Большой Якиманке и перебрались в район Марьино, где поселились по соседству — в однокомнатных квартирах. Юрий зарабатывал извозом на старой иномарке, но постепенно перестал общаться даже с братом Андреем и оказался совершенно один.