Тяжёлый момент: что Никита Ефремов рассказал о встрече с отцом после колонии

Актёр Никита Ефремов поделился подробностями первой встречи с отцом, актёром Михаилом Ефремовым после его освобождения из колонии

Фото: ВК-аккаунт Никиты Ефремова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Никита Ефремов

Актёр Никита Ефремов стал гостем интернет-шоу Лауры Джугелии FameTime TV. В беседе 37-летний артист рассказал о своей борьбе с зависимостями, личной жизни и первом общении с отцом Михаилом Ефремовым после его выхода из колонии. Издание Spletnik собрало самые интересные фрагменты интервью.

Никита объяснил, что отец просил никому ничего про него не говорить.

"Это тяжёлый момент, потому что понятно, по какому поводу он находился в местах не столь отдалённых. И такое внимание прессы. Мы давно не виделись, и непонятно было, как себя вести: очень хочется его обнять и прижать, а может, и не хочется — не знаю. Я смотрел на него — он был в своём каком-то мире. Ну, конечно, мы обнялись вначале", — объяснил актёр.

На вопрос о нынешних отношениях с отцом Никита ответил коротко: "Это внутряк".

Напомним, весной этого года 61-летний Михаил Ефремов был освобождён из колонии, где отбывал наказание за смертельное ДТП. Летом 2020 года в Москве актёр, находясь за рулём внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем — водитель второй машины погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь и следы наркотических веществ. Суд приговорил артиста к семи с половиной годам лишения свободы, он отбыл более половины срока.

Ранее Никита Ефремов открыто говорил о проблемах с алкоголем и наркотиками. В 2020 году он впервые признался, что долгие годы боролся с зависимостями. По словам актёра, переломным моментом стало осознание собственного бессилия — только тогда ему удалось начать выздоравливать. Известно, что и его отец Михаил, и дед, легендарный актёр Олег Ефремов, также страдали от алкогольной зависимости.

Ранее в СМИ появились слухи о расставании актёра с художницей Ольгой Шурыгиной, с которой он начал встречаться в 2023 году. До этого Никита встречался с телеведущей Марией Иваковой, их отношения длились около двух лет и завершились в 2021 году.

Никита Ефремов — старший сын Михаила Ефремова от второго брака с сотрудницей театра "Современник" Асей Воробьёвой. У актёра есть ещё четверо единокровных братьев и сестёр. Широкую известность ему принесла роль в сериале "Баллада о бомбере". В 2023 году он дебютировал в международном проекте — голливудском фильме "Тетрис", где сыграл создателя одноимённой игры Алексея Пажитнова.