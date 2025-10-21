Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торговые центры против маркетплейсов: кто победит в ценовой войне
Шаг к автопилоту: Mercedes-Benz научил машину предугадывать движение на дороге
Ночной концерт кота — не каприз: три причины указывают на серьёзную проблему
Честный знак станет платным входом в рынок: пошлина запустит цепную реакцию цен
Шашлык против времени: как древнее блюдо стало символом отдыха и мужской философии
Проклятие фараона оживает: почему гробница Тутанхамона снова в центре тревог
Секрет идеальных бровей: забудьте о салоне, нужен только этот гель
Тайное стало явным: Клебо вынес жёсткий вердикт по участию россиян в лыжных соревнованиях
Никакого уважения к зрителям: чем Григорий Лепс шокировал поклонников на концерте во Владивостоке

Тяжёлый момент: что Никита Ефремов рассказал о встрече с отцом после колонии

Шоу-бизнес

Актёр Никита Ефремов поделился подробностями первой встречи с отцом, актёром Михаилом Ефремовым после его освобождения из колонии

Актёр Никита Ефремов
Фото: ВК-аккаунт Никиты Ефремова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Никита Ефремов

Актёр Никита Ефремов стал гостем интернет-шоу Лауры Джугелии FameTime TV. В беседе 37-летний артист рассказал о своей борьбе с зависимостями, личной жизни и первом общении с отцом Михаилом Ефремовым после его выхода из колонии. Издание Spletnik собрало самые интересные фрагменты интервью.

Никита объяснил, что отец просил никому ничего про него не говорить.

"Это тяжёлый момент, потому что понятно, по какому поводу он находился в местах не столь отдалённых. И такое внимание прессы. Мы давно не виделись, и непонятно было, как себя вести: очень хочется его обнять и прижать, а может, и не хочется — не знаю. Я смотрел на него — он был в своём каком-то мире. Ну, конечно, мы обнялись вначале", — объяснил актёр.

На вопрос о нынешних отношениях с отцом Никита ответил коротко: "Это внутряк".

Напомним, весной этого года 61-летний Михаил Ефремов был освобождён из колонии, где отбывал наказание за смертельное ДТП. Летом 2020 года в Москве актёр, находясь за рулём внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем — водитель второй машины погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь и следы наркотических веществ. Суд приговорил артиста к семи с половиной годам лишения свободы, он отбыл более половины срока.

Ранее Никита Ефремов открыто говорил о проблемах с алкоголем и наркотиками. В 2020 году он впервые признался, что долгие годы боролся с зависимостями. По словам актёра, переломным моментом стало осознание собственного бессилия — только тогда ему удалось начать выздоравливать. Известно, что и его отец Михаил, и дед, легендарный актёр Олег Ефремов, также страдали от алкогольной зависимости.

Ранее в СМИ появились слухи о расставании актёра с художницей Ольгой Шурыгиной, с которой он начал встречаться в 2023 году. До этого Никита встречался с телеведущей Марией Иваковой, их отношения длились около двух лет и завершились в 2021 году.

Никита Ефремов — старший сын Михаила Ефремова от второго брака с сотрудницей театра "Современник" Асей Воробьёвой. У актёра есть ещё четверо единокровных братьев и сестёр. Широкую известность ему принесла роль в сериале "Баллада о бомбере". В 2023 году он дебютировал в международном проекте — голливудском фильме "Тетрис", где сыграл создателя одноимённой игры Алексея Пажитнова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Последние материалы
Ночной концерт кота — не каприз: три причины указывают на серьёзную проблему
Честный знак станет платным входом в рынок: пошлина запустит цепную реакцию цен
Шашлык против времени: как древнее блюдо стало символом отдыха и мужской философии
Тайная сделка на $2,9 миллиарда: Германия снова вооружается по лекалам США
Проклятие фараона оживает: почему гробница Тутанхамона снова в центре тревог
Секрет идеальных бровей: забудьте о салоне, нужен только этот гель
Тайное стало явным: Клебо вынес жёсткий вердикт по участию россиян в лыжных соревнованиях
Никакого уважения к зрителям: чем Григорий Лепс шокировал поклонников на концерте во Владивостоке
Один вдох решает всё: как дыхание превращает обычную тренировку в суперэффективную
FIS закрыла двери: российские лыжники в отчаянии — что дальше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.