Неуязвимая Примадонна: почему четыре суда отказались рассматривать иски к Алле Пугачёвой

1:49
Шоу-бизнес

Одинцовский суд Московской области отказался принять к рассмотрению два иска против певицы Аллы Пугачевой.

Певица Алла Пугачёва
Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алла Пугачёва

Четыре суда не стали давать ход искам против Аллы Пугачёвой. Их подал ветеран афганской войны, юрист Александр Трещев, который посчитал высказывания певицы в интервью с журналисткой Екатериной Гордеевой* поводом для обращения в суд.

Как сообщает РИА Новости 21 октября со ссылкой на данные суда, один из заявителей требовал взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей.

"Заявление возвращено заявителю", — говорится в материалах суда.

Причиной отказа в первом случае стало невыполнение указаний судьи, а во втором — неподсудность дела данному суду. Трещев уже четыре раза обращался в суд с исками к Пугачёвой, требуя взыскать с нее 1,5 миллиарда рублей.

По утверждению ветерана, в беседе Пугачёва допускала высказывания, порочащие честь президента России, выражала сомнения в правильности принимаемых им решений, оскорбляла российскую армию и правоохранительные органы.

Истец заявил, что воспринял слова артистки как оскорбительные лично для себя и требует защиты чести и достоинства. Если иск будет удовлетворен, Трещев намерен оставить себе один символический рубль, а оставшуюся сумму перечислить в федеральный бюджет на нужды ветеранов.

Как сообщили в Одинцовском суде, дело признано неподсудным данной инстанции, передаёт ТАСС. Ранее аналогичные решения приняли Тверской, Пресненский и Савеловский суды, также отказавшись принять иски к рассмотрению.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
