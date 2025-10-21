Все говорят о недвижимости Хазанова, забыв о Меньшикове: его история идёт по другому сценарию

На фоне обсуждения истории с продажей недвижимости Геннадием Хазановым почти забыли о другом известном руководителе театра — Олеге Меньшикове. Хотя внимание публики сегодня сосредоточено на художественном руководителе Театра эстрады, у директора Московского драматического театра имени Ермоловой тоже есть свой опыт совмещения творчества и предпринимательства. После громкого дела Владимира Кехмана и новых новостей о Хазанове тема деятельности Меньшикова вновь приобрела актуальность.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Dmitriev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Олег Меньшиков

Меньшиков и театр: от сцены к управлению

Олег Меньшиков возглавляет театр имени Ермоловой с 2012 года. Под его руководством сцена пережила заметное обновление: в репертуаре появились современные постановки, активно привлекаются молодые актёры, а сама площадка стала одной из самых посещаемых в столице. Однако успехи на сцене сопровождаются и повышенным вниманием к организационной стороне работы.

Как и многие художественные руководители, Меньшиков совмещает творческую деятельность с предпринимательской. Его индивидуальное предприятие, зарегистрированное несколько лет назад, оказывало услуги театру, которым он руководит. Закон допускает подобные формы сотрудничества при условии прозрачности и соблюдения правил заключения контрактов, однако общество традиционно воспринимает такие ситуации с настороженностью.

Параллели с другими деятелями культуры

История Меньшикова невольно сравнивается с событиями вокруг других руководителей театров. Геннадий Хазанов, по сообщениям СМИ, недавно распродал большую часть своей элитной недвижимости, что вызвало бурное обсуждение. А Владимир Кехман, ранее занимавший пост директора МХАТа имени Горького, в 2024 году был уволен после возбуждения уголовных дел, связанных с реконструкцией театра. Следствие тогда заявило о нарушениях при заключении контрактов с подрядчиками, а само имя Кехмана стало символом системных проблем управления в культурной сфере.

На этом фоне любая активность руководителей государственных театров — будь то финансовые решения или кадровая политика — воспринимается особенно внимательно. В отличие от Кехмана, Меньшиков никогда не фигурировал в подобных историях, предпочитая держаться в стороне от публичных конфликтов. Его подход к работе скорее прагматичен и сдержан: он выстраивает творческий процесс, не вынося внутренние вопросы театра в медиапространство, однако, как сообщает "Царьград", у многих вызывает вопросы совершенно другая тема — его сотрудничество с Данилой Козловским.

Возвращение Козловского и реакция публики

Недавним резонансным событием стало возвращение в труппу театра имени Ермоловой актёра Данилы Козловского, который несколько лет жил и работал за границей. Решение Меньшикова принять артиста обратно вызвало оживлённые дискуссии. Одни зрители восприняли это как акт доверия и профессионализма, другие посчитали поступок неоднозначным. Сам Меньшиков воздержался от комментариев, подчеркнув, что для него главное — художественный результат.

Коллеги отмечают, что он не склонен к резким шагам и старается сохранять независимость в принятии решений. Руководитель театра последовательно выстраивает репертуарную политику и уделяет внимание не только творчеству, но и устойчивому развитию театра как организации.