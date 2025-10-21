Хит, подаривший ей славу: почему Успенская решила вычеркнуть Кабриолет из своего репертуара

Певица Любовь Успенская откровенно призналась, что не все хиты из её репертуара вызывают у неё радость. Одна из самых узнаваемых песен артистки — "Кабриолет" — стала символом её успеха, но сама исполнительница сегодня воспринимает её совсем иначе.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Любовь Успенская

"Эту песню писали под меня. Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня её исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться", — цитирует Успенскую Общественная Служба Новостей.

По словам артистки, композиция была создана специально для неё поэтом Ильёй Резником и композитором Гари Голдом. Тогда песня мгновенно стала хитом и вывела Успенскую на вершину популярности в жанре русского шансона. Однако спустя годы отношение певицы к этой работе изменилось.

Песня, сделавшая её звездой

Песня "Кабриолет" появилась в конце 90-х годов и сразу стала настоящим гимном эпохи. В ней — романтика дороги, лёгкий налёт свободы и узнаваемый голос Успенской. Композицию крутили на радио, её знали наизусть во всех караоке-барах и кафе, а сама певица превратилась в символ женского шансонного стиля.

"Кабриолет" не единожды становился предметом обсуждения — от яркого клипа до смысла текста. Для одних слушателей песня была лёгкой и жизнерадостной, для других — грустной историей о женщине, ищущей путь к себе. Именно поэтому композиция оказалась такой долговечной: каждый находил в ней что-то своё.

Новое творчество и свежие идеи

Сегодня Любовь Успенская сосредоточена на совершенно других проектах. Она призналась, что работает над новыми песнями, которые создаёт лично. Эти композиции отражают её нынешнее состояние, опыт и взгляды на жизнь.

Артистка уверена, что музыка должна идти от сердца и быть честной. Возможно, поэтому ей сложно возвращаться к песне, связанной с прошлым, которое она уже переросла. Теперь её вдохновляет поиск новых тем и звучаний, а не повторение прежних успехов.

Успенская — легенда жанра

Любовь Успенская уже несколько десятилетий остаётся одной из самых узнаваемых фигур на российской сцене. Её творчество помогло сформировать жанр женского шансона, сделав его не просто направлением, а настоящим культурным явлением.

Она смогла объединить в своём стиле городскую романтику, драматизм и искренность, которая до сих пор цепляет слушателей. Именно благодаря этому многие её песни стали классикой. И даже если сама певица не хочет возвращаться к "Кабриолету", публика всё равно будет помнить его как символ её творческого пути.