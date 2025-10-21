Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предательство FIS: Губерниев указал на истинные причины отстранения
Как же выбрать дерево, которое переживёт любую зиму — даже без вашего участия
Размером с пятиэтажку: астероид 2025 PN7 удивляет своим танцем вокруг Земли
Вторичка взлетит: россиян ждёт сюрприз с ценами на квартиры в 2026 году
Мозг работает против часов: почему обратная дорога кажется короче
Союз красоты и силы: растения, которые дружат с папоротником и украсят любой сад
Верховный суд решит, кому принадлежит доверие — инвесторам или государству
Черника не волшебная: офтальмолог рассказала, что действительно спасает зрение
Ограбление Лувра – предвестник заката Франции? Дерзкое заявление Павла Дурова

Хит, подаривший ей славу: почему Успенская решила вычеркнуть Кабриолет из своего репертуара

3:01
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская откровенно призналась, что не все хиты из её репертуара вызывают у неё радость. Одна из самых узнаваемых песен артистки — "Кабриолет" — стала символом её успеха, но сама исполнительница сегодня воспринимает её совсем иначе.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Любовь Успенская

"Эту песню писали под меня. Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня её исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться", — цитирует Успенскую Общественная Служба Новостей.

По словам артистки, композиция была создана специально для неё поэтом Ильёй Резником и композитором Гари Голдом. Тогда песня мгновенно стала хитом и вывела Успенскую на вершину популярности в жанре русского шансона. Однако спустя годы отношение певицы к этой работе изменилось.

Песня, сделавшая её звездой

Песня "Кабриолет" появилась в конце 90-х годов и сразу стала настоящим гимном эпохи. В ней — романтика дороги, лёгкий налёт свободы и узнаваемый голос Успенской. Композицию крутили на радио, её знали наизусть во всех караоке-барах и кафе, а сама певица превратилась в символ женского шансонного стиля.

"Кабриолет" не единожды становился предметом обсуждения — от яркого клипа до смысла текста. Для одних слушателей песня была лёгкой и жизнерадостной, для других — грустной историей о женщине, ищущей путь к себе. Именно поэтому композиция оказалась такой долговечной: каждый находил в ней что-то своё.

Новое творчество и свежие идеи

Сегодня Любовь Успенская сосредоточена на совершенно других проектах. Она призналась, что работает над новыми песнями, которые создаёт лично. Эти композиции отражают её нынешнее состояние, опыт и взгляды на жизнь.

Артистка уверена, что музыка должна идти от сердца и быть честной. Возможно, поэтому ей сложно возвращаться к песне, связанной с прошлым, которое она уже переросла. Теперь её вдохновляет поиск новых тем и звучаний, а не повторение прежних успехов.

Успенская — легенда жанра

Любовь Успенская уже несколько десятилетий остаётся одной из самых узнаваемых фигур на российской сцене. Её творчество помогло сформировать жанр женского шансона, сделав его не просто направлением, а настоящим культурным явлением.

Она смогла объединить в своём стиле городскую романтику, драматизм и искренность, которая до сих пор цепляет слушателей. Именно благодаря этому многие её песни стали классикой. И даже если сама певица не хочет возвращаться к "Кабриолету", публика всё равно будет помнить его как символ её творческого пути.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Домашние животные
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Последние материалы
Черника не волшебная: офтальмолог рассказала, что действительно спасает зрение
Блогершу Митрошину обманули на 56 миллионов: как адвокаты создали несуществующие чёрные списки
Ограбление Лувра – предвестник заката Франции? Дерзкое заявление Павла Дурова
Большунов — угроза? Почему FIS боится возвращения российских лыжников
Эволюция наоборот: как гаджеты заставляют нас забывать, как думать
Офицер и художник в одном лице: Тарзан задумал необычную миссию для бойцов СВО
Каша, которую ели короли: рис по старинным рецептам Европы и Востока
Бой со штангой можно отложить: одно упражнение заменит классические приседания и сбережёт поясницу
Иван Ургант начинает гастрольный тур по Европе: чьей поддержкой заручился шоумен за границей
Немного тмина и тыквы в фарш, а лимон и зелень в самом конце — и обычный ужин превратится в праздник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.