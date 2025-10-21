Виктория Боня обратилась к матери Авроры Кибы: как конфликт звёзд перерос в судебный иск

Телеведущая Виктория Боня официально ответила на обвинения Авроры Кибы. После публичных оскорблений со стороны невесты Григория Лепса звезда подала судебный иск о защите чести и достоинства.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

В своём видеообращении Боня сделала неожиданное признание о личных связях с семьёй молодой блогерши. Она сообщила, что мать Кибы была её близкой подругой на протяжении многих лет.

"Её мама была моей лучшей подругой, которая жила и спала у меня дома не один год. Если я чем-то зарабатывала, получается, что её мама тоже", — заявила телеведущая.

Боня обратилась к бывшей подруге с призывом повлиять на дочь. Она подчеркнула, что ожидает от Авроры Кибы извинений, а не материальной компенсации.

Ранее 19-летняя невеста Лепса обвинила телезвезду в занятии проституцией. Конфликт между публичными персонами продолжает развиваться в правовом поле после подачи официального заявления в суд.