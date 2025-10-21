Паулина Андреева появилась на премьере с кольцом: что известно о возможном примирении с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева присутствовала на премьере фильма "Алиса в Стране чудес". Мероприятие вызвало особое внимание из-за недавнего расставания артистки с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
37-летняя звезда выбрала для выхода элегантный приталенный жакет в сочетании с мини-юбкой. Во время фотосессии Андреева продемонстрировала кольцо, размещённое на безымянном пальце правой руки.
Актриса появилась на мероприятии вскоре после появления в СМИ новостей о возможном примирении и переезде пары. Напомним, что в марте знаменитости объявили о прекращении отношений после девяти лет брака.
Интересно, что среди гостей премьеры присутствовала первая супруга Бондарчука — Светлана Бондарчук. Она пришла на событие вместе с мужем Сергеем Харченко.
