Юлия Барановская возвращается к работе после госпитализации: что известно о её здоровье

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская покидает медицинское учреждение на Ямале. Об этом сообщил директор знаменитости Пётр Шекшеев.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Барановская

По его словам, состояние здоровья Барановской стабилизировалось. Как пишет РИА Новости, медики приняли решение о выписке пациентки после проведённого лечения.

"Сегодня уже ожидаем её в столице. Юлия наскучалась по активной деятельности, что назначила на вечер рабочее совещание с командой по телемосту", — отметил Шекшеев.

Экстренная госпитализация телеведущей произошла 17 октября во время съёмок проекта "Вызовы большого города". Медики выполнили пациентке две полостные операции.

В период восстановления Барановскую поддерживали близкие родственники и коллеги. Телеведущая планирует продолжить реабилитацию уже в Москве.