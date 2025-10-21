Юлия Барановская возвращается к работе после госпитализации: что известно о её здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:55
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская покидает медицинское учреждение на Ямале. Об этом сообщил директор знаменитости Пётр Шекшеев.

Юлия Барановская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Барановская

По его словам, состояние здоровья Барановской стабилизировалось. Как пишет РИА Новости, медики приняли решение о выписке пациентки после проведённого лечения.

"Сегодня уже ожидаем её в столице. Юлия наскучалась по активной деятельности, что назначила на вечер рабочее совещание с командой по телемосту", — отметил Шекшеев.

Экстренная госпитализация телеведущей произошла 17 октября во время съёмок проекта "Вызовы большого города". Медики выполнили пациентке две полостные операции.

В период восстановления Барановскую поддерживали близкие родственники и коллеги. Телеведущая планирует продолжить реабилитацию уже в Москве.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
