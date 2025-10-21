Максим Галкин* расплатился: вот что заставило комика погасить долги перед Родиной

Комик Максим Галкин* погасил налоговую задолженность в России. Об этом свидетельствуют данные реестра судебных дел.

Исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя Галкина было возбуждено в августе. Предпринимательская деятельность артиста была прекращена в 2023 году.

По данным RT, долг был полностью погашен в течение трёх дней после начала процедуры взыскания. В материалах дела указывается, что взыскание касалось налоговых платежей и пеней.

Ранее артист реализовал автомобиль Bentley Arnage, которым владел более двух десятилетий. Особенностью сделки стала уникальная стоимость государственного номера транспортного средства.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста