Максим Галкин* расплатился: вот что заставило комика погасить долги перед Родиной

Комик Максим Галкин* погасил налоговую задолженность в России. Об этом свидетельствуют данные реестра судебных дел.
Исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя Галкина было возбуждено в августе. Предпринимательская деятельность артиста была прекращена в 2023 году.
По данным RT, долг был полностью погашен в течение трёх дней после начала процедуры взыскания. В материалах дела указывается, что взыскание касалось налоговых платежей и пеней.
Ранее артист реализовал автомобиль Bentley Arnage, которым владел более двух десятилетий. Особенностью сделки стала уникальная стоимость государственного номера транспортного средства.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
