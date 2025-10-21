Взломанный аккаунт Самойловой пестрит абсурдными постами: реакция модели на действия мошенников

Модель Оксана Самойлова иронично отреагировала на действия злоумышленников в своём Instagram*-аккаунте. В Telegram-канале блогер высмеяла публикации, которые мошенники размещают от её имени.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Самойлова охарактеризовала фейковые посты как нелепые и абсурдные. Она подчеркнула, что все конкурсы и личные признания не имеют к ней отношения.

"Эти публикации такие нелепые и лютые, что даже смешно", — прокомментировала ситуацию блогерша.

Модель подтвердила намерение обратиться в правоохранительные органы. Она также призвала подписчиков быть бдительными и не участвовать в мошеннических схемах.

Инцидент со взломом произошёл в конце октября. С тех пор в аккаунте появлялись фейковые новости о личной жизни Самойловой, включая сообщения о предполагаемом разводе с мужем Джиганом из-за измен.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ