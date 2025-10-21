Любовь на экране или в жизни? Ваня Дмитриенко рассказал о своих чувствах к Анне Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко рассказал о том, что испытывает к актрисе Анне Пересильд.

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд

19-летний артист откровенно высказался о своих чувствах к 16-летней коллеге во время премьеры её нового фильма "Алиса в Стране чудес".

На мероприятии исполнитель назвал артистку "особенной". Певец признался, что старается как можно чаще радовать её цветами. По словам Вани, актриса сильно нервничала перед премьерой.

"Она всегда главная звезда. Я стараюсь дарить ей цветы независимо от того, какой у неё сегодня день. Она переживала до момента, пока не приехала [на премьеру]. Но увидела, что все счастливы и ей гордятся, потом её отпустило", — поделился Дмитриенко в интервью изданию Super.

Напомним, что о возможном романе Пересильд и Дмитриенко заговорили этой зимой вскоре после её расставания с коллегой по популярному сериалу "Слово пацана" Ярославом Могильниковым.

В марте этого года Пересильд снялась в клипе Дмитриенко, где они сыграли влюблённую пару. Вскоре пара начала появляться вместе на публике, а спустя некоторое время их заметили за поцелуями. При этом официально они свои отношения не подтверждали.