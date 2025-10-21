Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японцы платят втрое дороже: зачем им российский УАЗ, который у нас ругают
Это неприемлемо! Почему Юрий Дудь* повысил голос на Ивана Дорна в ходе интервью
Нефтяной корабль бросил якорь: в Грузии заработал завод-гигант
Голова болит не просто так: как усмирить подростковый шторм в голове за 6 шагов
Китай осенью — будто другая планета: воздух звенит, а горы горят золотом
Хотите стручки как на картинке? Тогда не повторяйте эту невинную ошибку при посадке
Маленький кусочек со стола может стоить жизни: эти привычные продукты разрушают организм питомца
Тот, кто правит без крови: зверь, превративший страх в уважение и вечную власть
Глаза, что пронзают мрак: странная рыба из бездны научилась видеть свет, которого нет

Любовь на экране или в жизни? Ваня Дмитриенко рассказал о своих чувствах к Анне Пересильд

1:28
Шоу-бизнес

Певец Ваня Дмитриенко рассказал о том, что испытывает к актрисе Анне Пересильд.

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд
Фото: Инстаграм Вани Дмитриенко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд

19-летний артист откровенно высказался о своих чувствах к 16-летней коллеге во время премьеры её нового фильма "Алиса в Стране чудес".

На мероприятии исполнитель назвал артистку "особенной". Певец признался, что старается как можно чаще радовать её цветами. По словам Вани, актриса сильно нервничала перед премьерой.

"Она всегда главная звезда. Я стараюсь дарить ей цветы независимо от того, какой у неё сегодня день. Она переживала до момента, пока не приехала [на премьеру]. Но увидела, что все счастливы и ей гордятся, потом её отпустило", — поделился Дмитриенко в интервью изданию Super.

Напомним, что о возможном романе Пересильд и Дмитриенко заговорили этой зимой вскоре после её расставания с коллегой по популярному сериалу "Слово пацана" Ярославом Могильниковым.

В марте этого года Пересильд снялась в клипе Дмитриенко, где они сыграли влюблённую пару. Вскоре пара начала появляться вместе на публике, а спустя некоторое время их заметили за поцелуями. При этом официально они свои отношения не подтверждали.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Последние материалы
10 минут — и готов идеальный завтрак: попробуйте этот блин вместо привычного омлета
Джастин Бибер поощряет конфликт Хейли с Селеной Гомес: что скрывается за поддержкой певца
Невидимые шрамы Антарктики: человечество оставило след даже там, где не ступала нога
Картошка фри без угрызений совести: как баловать себя и не набирать лишний вес
Леонардо ДиКаприо дал совет себе молодому: какие слова подобрал актёр для наставления
Последний полёт: без шмелей и бабочек Европа теряет не только красоту, но и будущее
Один тест с пальцем — и всё станет ясно: растение само подскажет, когда пора поливать
Тему Лувра закрываем: что Погребняк сказала о разорвавшем в пух и перья матрас Сергее Пенкине
Лошадиные силы создают иллюзию скорости: настоящая мощь скрыта в другом показателе
Приборка молчит, а система уже сбоит: как машина подает сигналы, которые вы не замечаете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.