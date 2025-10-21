Аврора Киба вывела из себя подписчиков: зачем она назвала Лепса костью в скандальном посте

Блогер Аврора Киба разместила в социальных сетях провокационное заявление о личной жизни. Невеста певца Григория Лепса опубликовала видео со светского мероприятия с неоднозначной подписью.
Киба использовала популярный мем с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, наложив его голос на видео. Однако основной резонанс вызвала текстовая часть публикации.
"Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!" — такое сравнение оставила Киба под записью.
Реакция подписчиков разделилась. В комментариях развернулась дискуссия о природе отношений пары.
"Главное — быть львицей!" — отреагировала Аврора на замечание одной из пользовательниц.
Обсуждение затронуло тему брака и конфликт с блогером Викторией Боней. Некоторые комментаторы усомнились в официальном статусе отношений Кибы и Лепса, что добавило публикации поводов для обсуждения.
Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.