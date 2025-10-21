Аврора Киба вывела из себя подписчиков: зачем она назвала Лепса костью в скандальном посте

Блогер Аврора Киба разместила в социальных сетях провокационное заявление о личной жизни. Невеста певца Григория Лепса опубликовала видео со светского мероприятия с неоднозначной подписью.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Киба использовала популярный мем с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, наложив его голос на видео. Однако основной резонанс вызвала текстовая часть публикации.

"Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!" — такое сравнение оставила Киба под записью.

Реакция подписчиков разделилась. В комментариях развернулась дискуссия о природе отношений пары.

"Главное — быть львицей!" — отреагировала Аврора на замечание одной из пользовательниц.

Обсуждение затронуло тему брака и конфликт с блогером Викторией Боней. Некоторые комментаторы усомнились в официальном статусе отношений Кибы и Лепса, что добавило публикации поводов для обсуждения.