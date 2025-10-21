Тему Лувра закрываем: что Погребняк сказала о разорвавшем в пух и перья матрас Сергее Пенкине

Блогера Марию Погребняк удивил инцидент, произошедший с певцом Сергеем Пенкиным в отеле Новосибирска.
Звезда интернета не прошла мимо новости о том, что исполнитель хита "Призрак оперы" рискует заплатить крупную сумму денег за то, что повредил имущество гостиницы, в которой ночевал.
"Тему ограбления Лувра можно закрывать, сейчас гораздо интересней, как Сергей Пенкин во сне матрас за 350 тысяч в пух и перья разодрал", — написала блогер в своём Telegram-канале.
Подписчики Погребняк стали выдвигать свои версии произошедшего.
"Какой-то пиар ход. О себе решил напомнить";
"Возможно сам решил спрятать ценности. Результат, как из курятника", — писали фолловеры под постом Марии.
Напомним, недавно Пенкин во время юбилейного тура в Новосибирске повредил матрас, набитый плотным слоем перьев.
По словам артиста, он пришёл в номер сильно уставшим после переездов и сразу лёг спать. Во сне Пенкин случайно порвал матрас, и в считанные секунды комната и сам певец оказались покрыты густым слоем перьев.
В результате певцу пришлось вызвать горничную посреди ночи, которая убирала перья до самого утра. Утром артиста призвали компенсировать отелю ущерб в размере 350 тысяч рублей.
Его продюсер и концертный директор Вадим Колчков, подчеркнул, что инцидент произошёл не по вине певца, а из-за того, что матрас был либо старым, либо некачественным.
