Офицер и художник в одном лице: Тарзан задумал необычную миссию для бойцов СВО

Сергей Глушко, известный широкой публике как Тарзан, решил попробовать себя в новом амплуа. По данным Telegram-канала "Свита Короля", артист задумывается о том, чтобы провести просветительские курсы для участников специальной военной операции.

Близкие к Глушко источники утверждают, что он переживает период переосмысления и ищет возможность реализовать себя за пределами сцены. По их словам, супруг певицы Наташи Королёвой уверен, что может быть полезен не только как артист, но и как человек с офицерским прошлым.

Лекции об искусстве и воспитании

Сообщается, что Глушко планирует выступать перед бойцами СВО с лекциями об искусстве и эстетическом воспитании. По словам источника, артист искренне считает, что его знания и опыт помогут военным расширить кругозор и обрести внутреннее равновесие.

"Сергей говорит, что он — офицер и художник. И очень хочет помочь нашим ребятам, которые отправляются на СВО. Мы недавно разговаривали, а он с грустью отметил, что этим героическим парням не всегда хватает воспитания правильного. А кому ещё восполнить этот пробел, как не офицеру и художнику?" — заявил инсайдер.

По данным источника, Глушко видит в этом не просто проект, а миссию, в которой может соединить свои творческие способности и военную подготовку.

Курсы с оплатой

Однако, как утверждает Telegram-канал, проводить занятия артист намерен не на волонтёрской основе. Он якобы рассматривает возможность сделать проект платным, что вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков. Одни считают, что подобные инициативы заслуживают поддержки, другие полагают, что просвещение защитников должно быть исключительно бескорыстным.

Пока сам Сергей не прокомментировал слухи о своих планах, как и его супруга Наташа Королёва.

Новый смысл и возвращение к корням

Известно, что Глушко в молодости служил в вооружённых силах и имеет офицерское звание. Возможно, именно это подтолкнуло его к идее работать с военными — чтобы соединить дисциплину армии с духовностью искусства.

В окружении артиста говорят, что он всё чаще размышляет о роли культуры и воспитания в трудное для страны время. Своими лекциями он, по всей видимости, хочет показать, что даже в суровых условиях можно сохранять интерес к прекрасному и внутреннюю силу.

Реакция аудитории

Новость о возможных курсах вызвала оживлённое обсуждение в Сети. Пользователи разделились во мнениях: одни посчитали идею вдохновляющей, другие — спорной. При этом многие отметили, что артист в последние годы всё чаще демонстрирует стремление к личностному росту и самопознанию.

Фанаты уверены, что за внешним образом шоумена стоит человек, которому действительно небезразличны духовные ценности. В этом контексте желание поделиться знаниями и опытом с теми, кто сейчас на передовой, выглядит естественным продолжением его внутренней трансформации.

Перспективы проекта

Пока нет данных о том, где именно и в каком формате планируются занятия, если проект действительно будет реализован. Не исключено, что это будут встречи в культурных центрах, творческих домах офицеров или онлайн-лекции.

Близкие артиста отмечают, что он давно интересуется педагогикой и психологией влияния искусства на человека. Его подход основан на идее, что культура способна помогать людям переживать стресс, восстанавливаться после трудностей и искать новые источники вдохновения.

Что говорят друзья семьи

По словам знакомых пары, Наташа Королёва поддерживает супруга во всех начинаниях, хотя предпочитает оставаться в стороне от громких заявлений. Для неё важно, чтобы Сергей занимался делом, которое приносит ему удовлетворение и пользу другим.

Впрочем, пока инициатива остаётся на уровне идей, а официальных подтверждений нет. Возможно, Глушко ещё только формирует концепцию и ищет способы воплотить задумку в жизнь.