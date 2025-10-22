Неожиданное признание Юрия Лозы: как певец намекнул на непростые отношения с сыном

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза признал, что в его семье в новом поколении повторяется проблема отцов и детей. 

Певец Юрий Лоза
Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Юрий Лоза

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что знаком с проблемами родителей не понаслышке.

"Терпения всем и желания понять тех, кого понять практически невозможно. А в помощь — память, ведь сами когда-то были такими же и не слушали своих отцов. По крайней мере, у меня всё именно так", — написал артист в своём Telegram-канале.

Юрий Лоза состоит в браке с певице и поэтессой Светланой Лозой (в девичестве Мережковская). Она родилась в Керчи, является членом Союза писателей, выступала как исполнительница под псевдонимом Сюзанна, а позднее использовала имя Светлана Мережковская. Светлана выпустила несколько музыкальных альбомов и заняла призовое место на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

В браке у Юрия и Светланы Лозы родился сын Олег (28 апреля 1986 года), который стал оперным певцом, обладающим баритоновым тембром.

По данным издания Svpressa, на август 2025 года, Олег проживает в Великобритании вместе со своей супругой — оперной певицей Ханной Брэдбери. Молодые люди сочетались браком в 2017 году, а через четыре года у них родился сын Николай.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
