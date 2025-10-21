Верните старую Глюкозу: почему обновленный имидж певицы вызвал бурю споров среди фанатов

Новый имидж Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова) вызвал неоднозначную реакцию у её фанатов. Изменения в стиле певицы заставляют обсуждать эпатажную звезду.

39-летняя певица вновь удивила поклонников сменой имиджа. Артистка появилась в неожиданном образе, который вызвал бурное обсуждение в Сети.

Снимки певицы разместили в социальных сетях её стилист и парикмахер. На фотографиях Ионова позирует в прозрачном корсете и юбке, а её длинные локоны украшены розовыми косичками. Судя по всему, новый лук Наталья выбрала для одного из своих предстоящих выступлений.

Реакция подписчиков оказалась противоречивой: поклонники не смогли прийти к единому мнению. Под публикацией появились самые разные комментарии.

"А ей идёт": "Огонь-женщина"; "Верните старую Глюкозу"; "Баба-яга"; "Пытается запрыгнуть в последний вагон поезда", — писали фолловеры под постом артистки.

Ранее Наталья уже рассуждала о стереотипах, связанных с возрастом и внешностью. По словам артистки, многие люди слишком зациклены на том, как выглядят, и нередко это мешает им чувствовать себя гармонично.

"Сегодня мы переоцениваем внешность — слишком молодой, слишком старый, такой-сякой, и в итоге всегда "не вовремя"", — отмечала певица.

За прошедший год Ионова неоднократно экспериментировала со стилем: она демонстрировала поклонникам короткую стрижку, перекрашивала волосы в ярко-зелёный и розовый оттенки, а также подбирала дерзкие сценические образы.

Впрочем, 2024 год для Глюкозы оказался непростым. Несколько раз она оказывалась в центре громких скандалов. Так, летом во время концерта в Красноярске поведение артистки вызвало недоумение у зрителей — многие заподозрили, что певица находится под воздействием запрещённых веществ. Позже Ионова объяснила, что причиной странного состояния стало влияние антидепрессантов, которые она принимала после смерти бабушки.

Осенью певицу вновь оказалась замешана в скандале: в октябре её задержали в аэропорту Шереметьево и назначили административный штраф за употребление запрещённых средств. Ионова категорически отрицала обвинения, заявив, что никогда не употребляла подобные препараты. Она предположила, что стала жертвой провокации.

После череды неприятных событий Наталья решила полностью пересмотреть свой творческий путь. Она сменила имидж, обновила звучание и начала выпускать песни, заметно отличающиеся от её прежнего репертуара, прославившего артистку в начале 2000-х.