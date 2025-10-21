Лидия Федосеева-Шукшина дома: стали известны детали плановой операции на сердце

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина покинула стены кардиологического отделения. Об этом сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

87-летняя звезда кино прошла плановое рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца. Медицинская процедура была выполнена в одной из столичных больниц.

"Да, она дома, чувствует себя хорошо. Врач, которая её наблюдала, сказала: "Мы отремонтировали артерию", — привела слова медиков Ольга Шукшина.

В разговоре с РИА Новостями она также выразила благодарность сотрудникам медицинского учреждения.

Наследница актрисы опровергла слухи о необходимости срочной госпитализации. Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы экстренной операции.