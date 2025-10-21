Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торговые центры против маркетплейсов: кто победит в ценовой войне
Шаг к автопилоту: Mercedes-Benz научил машину предугадывать движение на дороге
Ночной концерт кота — не каприз: три причины указывают на серьёзную проблему
Честный знак станет платным входом в рынок: пошлина запустит цепную реакцию цен
Шашлык против времени: как древнее блюдо стало символом отдыха и мужской философии
Проклятие фараона оживает: почему гробница Тутанхамона снова в центре тревог
Секрет идеальных бровей: забудьте о салоне, нужен только этот гель
Тайное стало явным: Клебо вынес жёсткий вердикт по участию россиян в лыжных соревнованиях
Один вдох решает всё: как дыхание превращает обычную тренировку в суперэффективную

Никакого уважения к зрителям: чем Григорий Лепс шокировал поклонников на концерте во Владивостоке

2:28
Шоу-бизнес

Певца Григория Лепса раскритиковали за неподобающее поведение на концерте во Владивостоке. 

Певец Григорий Лепс
Фото: ВК-аккаунт Григория Лепса by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Григорий Лепс

63-летний артист оказался в центре критики после концерта на Дальнем Востоке. Видео с выступления опубликовали его поклонники, вызвав бурные обсуждения в Сети.

Зрители отметили, что Лепс якобы вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, ругался нецензурной лексикой и курил прямо на сцене, несмотря на присутствие детей. Кроме того, он не смог исполнить все запланированные композиции — в итоге прозвучала лишь часть репертуара. Многие зрители покинули зал до окончания концерта, не выдержав происходящего, хотя билеты стоили до 20 тысяч рублей.

В комментариях пользователи выразили своё возмущение.

"Никакого уважения к зрителям";

"Это у него не первый раз такое", — писали недовольные зрители.

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту артиста.

"Всё было шикарно, а маты и шутки были уместны";

"Ну это же его стиль":

"Концерт был прекрасный, человеку что, нельзя выпить?" — отметили поклонники звезды.

В настоящее время Лепса обсуждают не только из-за сценических выходок, но и из-за личной жизни. В прошлом году он впервые появился на публике со своей возлюбленной Авророй Кибой. Позже появились слухи о предстоящей свадьбе. Пара регулярно оказывается в центре внимания из-за разницы в возрасте в 43 года. Сам артист признаётся, что счастлив и планирует с Авророй совместных детей.

 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Последние материалы
Ночной концерт кота — не каприз: три причины указывают на серьёзную проблему
Честный знак станет платным входом в рынок: пошлина запустит цепную реакцию цен
Шашлык против времени: как древнее блюдо стало символом отдыха и мужской философии
Тайная сделка на $2,9 миллиарда: Германия снова вооружается по лекалам США
Проклятие фараона оживает: почему гробница Тутанхамона снова в центре тревог
Секрет идеальных бровей: забудьте о салоне, нужен только этот гель
Тайное стало явным: Клебо вынес жёсткий вердикт по участию россиян в лыжных соревнованиях
Никакого уважения к зрителям: чем Григорий Лепс шокировал поклонников на концерте во Владивостоке
Один вдох решает всё: как дыхание превращает обычную тренировку в суперэффективную
FIS закрыла двери: российские лыжники в отчаянии — что дальше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.