Никакого уважения к зрителям: чем Григорий Лепс шокировал поклонников на концерте во Владивостоке

Певца Григория Лепса раскритиковали за неподобающее поведение на концерте во Владивостоке.

Певец Григорий Лепс

63-летний артист оказался в центре критики после концерта на Дальнем Востоке. Видео с выступления опубликовали его поклонники, вызвав бурные обсуждения в Сети.

Зрители отметили, что Лепс якобы вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, ругался нецензурной лексикой и курил прямо на сцене, несмотря на присутствие детей. Кроме того, он не смог исполнить все запланированные композиции — в итоге прозвучала лишь часть репертуара. Многие зрители покинули зал до окончания концерта, не выдержав происходящего, хотя билеты стоили до 20 тысяч рублей.

В комментариях пользователи выразили своё возмущение.

"Никакого уважения к зрителям"; "Это у него не первый раз такое", — писали недовольные зрители.

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту артиста.

"Всё было шикарно, а маты и шутки были уместны"; "Ну это же его стиль": "Концерт был прекрасный, человеку что, нельзя выпить?" — отметили поклонники звезды.

В настоящее время Лепса обсуждают не только из-за сценических выходок, но и из-за личной жизни. В прошлом году он впервые появился на публике со своей возлюбленной Авророй Кибой. Позже появились слухи о предстоящей свадьбе. Пара регулярно оказывается в центре внимания из-за разницы в возрасте в 43 года. Сам артист признаётся, что счастлив и планирует с Авророй совместных детей.