Детская комната и три питомца: как живёт Агата Муцениеце и Пётр Дранга в новом доме

Актриса Агата Муцениеце вместе с супругом, музыкантом Петром Дрангой, переехали в новый дом в Подмосковье.
Как пишет Telegram-канал "Светский хроник", после завершения ремонта Агата с сыном и дочкой от первого брака въехали в особняк в посёлке Княжье озеро. Школу дети посещают прямо поблизости — актриса перевела наследников в местное учебное заведение. В новом доме каждому выделена отдельная комната, включая будущую дочь, которая скоро появится на свет.
При этом вопрос с няней пока не решён. В настоящий момент у Агаты есть только одна помощница по дому. Дом, кстати, небольшой, поэтому дополнительного персонала пока не требуется. Особняк оформлен со вкусом: свежий ремонт, светлые тона и натуральные материалы.
Актриса признавалась, что давно планировала обновить обстановку в доме, поэтому заказала новые шкафы и современную технику. По словам Муцениеце, кухня выполнена в сдержанной цветовой гамме, однако благодаря продуманному дизайну и дополнительным источникам света мебель не кажется тусклой или мрачной.
Сейчас в доме, включая нового питбуля, живут, судя по всему, три питомца.
Стоимость домов в этом посёлке начинается от 55 млн рублей и доходит до 85 млн рублей. На территории есть озёра, парки, рестораны, спортивные клубы и частный детский сад.
Владельцем дома является Пётр Дранга. У Агаты Муцениеце есть квартира в Москве и небольшая дача.
