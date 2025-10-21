Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Семенович отказалась от шоу ВИА Суперстар!: кто в жюри стал причиной противостояния
Король экономии потерял корону: почему дизель больше не привлекает водителей
Главный враг кубиков — не жир и не лень: привычка, которая стирает рельеф прямо на ваших глазах
Финансовый подарок к Новому году: в декабре пенсионеры получат сразу две выплаты
Сумеречная зона — не мёртвая, а живая: океан скрывает пульс планеты под километром воды
15 минут в день, и порядок держится неделями: система, которую оценят даже перфекционисты
Учёба под углом: как система образования провоцирует массовые проблемы со спиной
Белая грудка и лапки — знак избранных? Как гены превратили кошек в аристократов
Грузия на кончике вилки: как одна кухня превращает еду в праздник жизни и щедрости

Пошёл против семьи: Филипп Бледный рассказал, почему стал актёром вопреки родительскому запрету

2:04
Шоу-бизнес

Филипп Бледный, известный по роли в сериале "Папины дочки", признался, что стал актёром вопреки воле своих родителей.

На закрытой презентации "Папины дочки. Мама вернулась" в офисе VK артист рассказал, почему решил посвятить себя этой профессии.

По его словам, родители не хотели, чтобы он связывал жизнь с творчеством, поскольку это занятие достаточно сложное и неблагодарное, а удача в нём приходит не всегда.

Он отметил, что в театре и кино многое зависит от случая, а не только от таланта, и часто успех определяется долей фортуны. Несмотря на это, Бледный сделал свой выбор, потому что искренне любит актёрскую профессию и получает от неё большое удовлетворение.

Что касается личной жизни артиста, то на данный момент он холост. Актёр откровенно рассказал, что в юные годы испытывал романтические чувства к девушкам старше себя, нередко к студенткам своего отца. Однако построить гармоничные отношения оказалось непросто: Филиппу приходилось сталкиваться как с непростыми романами, так и с безответной симпатией. Имена своих бывших возлюбленных он предпочитает не раскрывать.

В 2023 году в интервью YouTube-каналу-каналу "Проговори" Бледный признался, что его сердце свободно. Актёр пояснил, что его последние серьёзные отношения завершились в 2022 году и нанесли ощутимый удар по его самооценке.

В вопросах семейной жизни Филипп придерживается традиционных взглядов. Он уверен, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина — хранительницей домашнего очага. Бледный мечтает о детях, особенно о дочери с голубыми глазами, и отмечает, что для него не имеет значения, сколько их будет — будь то один ребёнок, два или даже пять.

Ранее актриса Мирослава Карпович показала, как изменились актёры из сериала "Папины дочки" спустя 16 лет.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Последние материалы
Главный враг кубиков — не жир и не лень: привычка, которая стирает рельеф прямо на ваших глазах
Финансовый подарок к Новому году: в декабре пенсионеры получат сразу две выплаты
Сумеречная зона — не мёртвая, а живая: океан скрывает пульс планеты под километром воды
15 минут в день, и порядок держится неделями: система, которую оценят даже перфекционисты
Пошёл против семьи: Филипп Бледный рассказал, почему стал актёром вопреки родительскому запрету
Белая грудка и лапки — знак избранных? Как гены превратили кошек в аристократов
Учёба под углом: как система образования провоцирует массовые проблемы со спиной
Грузия на кончике вилки: как одна кухня превращает еду в праздник жизни и щедрости
Фиолетовое золото огорода: шнитт-лук, который спасёт и от гусениц, и от скуки
Визуальный обман, который стоит копейки: как сделать студию вдвое больше без ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.