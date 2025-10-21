Пошёл против семьи: Филипп Бледный рассказал, почему стал актёром вопреки родительскому запрету

Филипп Бледный, известный по роли в сериале "Папины дочки", признался, что стал актёром вопреки воле своих родителей.

На закрытой презентации "Папины дочки. Мама вернулась" в офисе VK артист рассказал, почему решил посвятить себя этой профессии.

По его словам, родители не хотели, чтобы он связывал жизнь с творчеством, поскольку это занятие достаточно сложное и неблагодарное, а удача в нём приходит не всегда.

Он отметил, что в театре и кино многое зависит от случая, а не только от таланта, и часто успех определяется долей фортуны. Несмотря на это, Бледный сделал свой выбор, потому что искренне любит актёрскую профессию и получает от неё большое удовлетворение.

Что касается личной жизни артиста, то на данный момент он холост. Актёр откровенно рассказал, что в юные годы испытывал романтические чувства к девушкам старше себя, нередко к студенткам своего отца. Однако построить гармоничные отношения оказалось непросто: Филиппу приходилось сталкиваться как с непростыми романами, так и с безответной симпатией. Имена своих бывших возлюбленных он предпочитает не раскрывать.

В 2023 году в интервью YouTube-каналу-каналу "Проговори" Бледный признался, что его сердце свободно. Актёр пояснил, что его последние серьёзные отношения завершились в 2022 году и нанесли ощутимый удар по его самооценке.

В вопросах семейной жизни Филипп придерживается традиционных взглядов. Он уверен, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина — хранительницей домашнего очага. Бледный мечтает о детях, особенно о дочери с голубыми глазами, и отмечает, что для него не имеет значения, сколько их будет — будь то один ребёнок, два или даже пять.

