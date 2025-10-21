Джастин Бибер поощряет конфликт Хейли с Селеной Гомес: что скрывается за поддержкой певца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Шоу-бизнес

Джастин Бибер поддерживает продолжающийся конфликт между его женой Хейли и актрисой Селеной Гомес. Источники в окружении знаменитостей раскрыли детали сложных отношений между сторонами.

По словам инсайдера, певец одобряет публичное противостояние своей супруги с его бывшей возлюбленной.

"Джастин доверяет Хейли и верит, что она может говорить то, что хочет", — сообщил источник Daily Mail.

Другой собеседник издания предложил альтернативную версию конфликта. Он предположил, что причина разногласий может заключаться в профессиональном соперничестве. Обе знаменитости являются основательницами косметических брендов — Rare Beauty и Rhode.

На прошлой неделе Хейли Бибер выразила раздражение сравнениями двух компаний. Модель заявила, что не чувствует соперничества с людьми, которые её "не вдохновляют".

Селена Гомес, в свою очередь, попросила фанатов прекратить хейт в адрес модели и отметила, что дело лишь в релевантности, а не в интеллекте.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
