Надежда на Грэмми: почему Иосиф Пригожин уверен, что песня Валерии станет вечной

Певица Валерия за месяц организовала свой концерт, раскрыла секреты нового альбома, а также прокомментировала возможную номинацию на премию "Грэмми".

Исполнительница хита "Часики" сумела организовать собственный концерт всего за один месяц. Идея выступления родилась у неё в сентябре, а уже в октябре на площадке КЗ "Москва" собрался аншлаг — зал заполнили преданные поклонники артистки. Со сцены певица поделилась, что многие из зрителей ходят на её концерты уже четверть века, и за эти годы они стали для неё почти как семья.

Перед началом шоу активно обсуждалось включение Валерии в лонг-лист премии "Грэмми". Сама исполнительница призналась, что не испытывает особых ожиданий по поводу попадания в окончательный список номинантов, а даже если удача улыбнётся, сама награда не повлияет на её жизнь и будет лишь приятным напоминанием о признании.

"Я не претендую на то, чтобы эта песня осталась в веках, но, тем не менее, она точно не одного дня. Конечно, я не строю никаких иллюзий. Песне на русском языке и в наше суровое время вряд ли что-то дадут, но мы будем надеяться", — комментирует Валерия.

Продюсер Иосиф Пригожин, напротив, настроен гораздо оптимистичнее. Он считает, что композиция "Исцелю" — это не просто очередная красивая песня, а работа, которая способна стать по-настоящему вечной. По его словам, скромность супруги не позволяет ей до конца осознать масштаб своего таланта.

"Эта песня на века! Я согласен с теми, кто так говорит. Валерия — очень скромный человек", — поддержал жену Пригожин.

Для супругов новость о попадании в лонг-лист престижной премии стала настоящим сюрпризом — они сами не предпринимали никаких шагов для участия в отборе. Оказалось, что в создании песни принимал участие зарубежный саунд-продюсер, и именно он отправил совместную работу с Валерией на рассмотрение жюри премии в категории "Лучшая вокально-инструментальная аранжировка". Композиция благополучно прошла первый этап.

Название альбома и самой песни певица просит не воспринимать как нечто мистическое — по её словам, это символическое понятие, в которое каждый слушатель может вложить собственный смысл.

"Это, конечно, не призыв в духе Кашпировского, ни в коем случае. Но это некая надежда на то, что сегодня любовь нам нужнее всего, и только любовью мы можем исцеляться в этом совершеннейшем безумии, которое творится в мире. Здесь, скорее, некий космический посыл", — отмечает она.

"Исцелю" артистка называет последним крупным альбомом в своей карьере. Однако уходить со сцены Валерия не намерена — она продолжит писать и исполнять новые композиции, хотя сомневается, что сможет решиться ещё на один масштабный проект.

На концерте Валерия исполнила не только новую композицию "Исцелю", уже ставшую заметным музыкальным событием, но и полюбившиеся публике хиты — "Нежность", "Часики", "Рига — Москва" и другие знаменитые песни. Все композиции певица исполнила живьём, под аккомпанемент своих музыкантов.

На протяжении всего шоу Валерия активно взаимодействовала с залом — благодарила слушателей, принимала букеты и с улыбкой отвечала на аплодисменты. А её супруг, не отходя от сцены, с восхищением наблюдал за происходящим и снимал видео для своих социальных сетей на новый смартфон.