Егору Криду присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана: чем недовольны россияне

Рэпер Егор Крид получил звание заслуженного артиста Республики Башкортостан. Церемония награждения прошла в Уфе после концерта исполнителя 20 октября.
Награду артисту вручил глава региона Радий Хабиров. В официальной формулировке отметили "большой вклад в развитие культуры и искусства".
Крид поблагодарил руководство республики за приём в Telegram-канале.
Однако новость о награждении вызвала резонанс в социальных сетях. Многие пользователи подвергли сомнению обоснованность получения звания.
"За что и чем заслуженная? Обесценили все награды и звания, раздавая кому попало!" — пишут пользователи.
Основной претензией стало отсутствие связи творчества Крида с башкирской культурой. Пользователи обращают внимание, что артист не исполняет песни на башкирском языке.
Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.