Егору Криду присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана: чем недовольны россияне

Рэпер Егор Крид получил звание заслуженного артиста Республики Башкортостан. Церемония награждения прошла в Уфе после концерта исполнителя 20 октября.

Награду артисту вручил глава региона Радий Хабиров. В официальной формулировке отметили "большой вклад в развитие культуры и искусства".

Крид поблагодарил руководство республики за приём в Telegram-канале.

Однако новость о награждении вызвала резонанс в социальных сетях. Многие пользователи подвергли сомнению обоснованность получения звания.

"За что и чем заслуженная? Обесценили все награды и звания, раздавая кому попало!" — пишут пользователи.

Основной претензией стало отсутствие связи творчества Крида с башкирской культурой. Пользователи обращают внимание, что артист не исполняет песни на башкирском языке.

