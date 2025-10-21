День рождения с фокусами и теплом: как Светлана Зейналова отметила 17-летие дочери

Телеведущая Светлана Зейналова устроила роскошное торжество по случаю 17-летия своей особенной дочери.

Звезда ТВ с размахом отметила день рождения дочери Александры, которой исполнилось 17 лет. Юная именинница пригласила на праздник только самых близких людей и самостоятельно разработала развлекательную программу для гостей.

На мероприятии царила тёплая, душевная атмосфера. Гостей радовали выступления фокусника и ведущего, который проводил весёлые музыкальные конкурсы. По лицам Александры и её семьи было видно, что все присутствующие получали искреннее удовольствие от происходящего.

"Оставлю это в соцсетях на долгие годы… День рождения Саши очень близким кругом! Она сама составляла список, сама рассылала приглашения. А я просто оплачивала… Ой!… Реализовывала её мечты", — поделилась звезда телевидения.

Подписчики Зейналовой были растроганы её рассказом о празднике и поспешили поздравить девушку с днём рождения, оставив множество тёплых комментариев.

В этот день Светлана также опубликовала трогательное видео, смонтированное из архивных кадров с дочерью, и поделилась своими мыслями о ней.

"Моей настоящей любви исполняется 17 лет! Она родилась 20.10 в 22.20. И вместе с ней родилась настоящая я! Всё, что в жизни я умею, чего добилась, что поняла — все благодаря моей неземной, умной и прекрасной Саше", — высказалась Зейналова.

Многие признались, что были глубоко тронуты её словами и восхитились отношениями матери и дочери. Поклонники отметили, что история Светланы и Саши — это пример безусловной любви, силы духа и вдохновения.