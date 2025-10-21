Сестра Димы Билана шокировала откровением: какое психическое расстройство у неё диагностировали

Сестра певца Димы Билана откровенно рассказала о проблемах с психическим здоровьем.

Как выяснилось, у Елены Белан есть определённые психологические трудности, о которых она не собирается умалчивать. Она отмечала, что на ТВ ей ставили диагноз "биполярка", однако она уверена, что у неё другое расстройство психики.

"У меня — раздвоение личности. У меня несколько личностей, у меня нет никакой депрессии или мании. Мой официальный диагноз "диссоциативное расстройство личности". Сейчас у меня две личности", — призналась 45-летняя Белан в своём личном блоге.

Кроме того, сестра артиста не скрывает, что между ней и её знаменитым братом раньше возникали разногласия, ведь она работала в его команде. Урегулировать конфликт удалось лишь после того, как женщина уволилась.

"Я уволилась по собственному желанию, и мы снова дружные брат с сестрой. Вывод: не стоит смешивать родственные связи и работу", — подчеркнула она.

Многие пользователи интернета выразили поддержку Елене Белан, поблагодарив её за искренность.

Елена активно ведёт блог в социальных сетях, где рассуждает на разные жизненные темы. Однажды она поделилась своими размышлениями о непонимании окружающих.

Подписчики считают, что с Еленой всё в порядке — просто она человек с особенным восприятием и внутренними переживаниями.