Ваня Дмитриенко поддержал Анну Пересильд на премьере: почему певец дарит цветы без повода

Певец Ваня Дмитриенко посетил московскую премьеру фильма "Алиса в Стране чудес" с актрисой Анной Пересильд. На мероприятие артист пришёл поддержать коллегу, хотя на этот раз обошлось без цветов.
Дмитриенко объяснил журналистам, что обычно дарит Пересильд букеты без особого повода.
"Я стараюсь дарить ей цветы вне зависимости от того, какой у неё сегодня день", — поделился певец в беседе с корреспондентами.
Он также высоко оценил профессиональные качества актрисы.
"Её работа — это миллион из десяти. Аня очень крутая! Она всегда и везде главная звезда", — добавил Дмитриенко.
Певец отметил, что Пересильд волновалась перед показом фильма. Однако поддержка зрителей и коллег помогла ей справиться с переживаниями.
По информации Telegram-канала "Звездач", Дмитриенко выразил желание когда-нибудь сняться в одном проекте с актрисой.
Отношения артистов продолжают вызывать интерес публики. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, их совместные появления подтверждают близкие отношения.
