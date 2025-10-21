Ваня Дмитриенко поддержал Анну Пересильд на премьере: почему певец дарит цветы без повода

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ваня Дмитриенко посетил московскую премьеру фильма "Алиса в Стране чудес" с актрисой Анной Пересильд. На мероприятие артист пришёл поддержать коллегу, хотя на этот раз обошлось без цветов.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваня Дмитриенко

Дмитриенко объяснил журналистам, что обычно дарит Пересильд букеты без особого повода.

"Я стараюсь дарить ей цветы вне зависимости от того, какой у неё сегодня день", — поделился певец в беседе с корреспондентами.

Он также высоко оценил профессиональные качества актрисы.

"Её работа — это миллион из десяти. Аня очень крутая! Она всегда и везде главная звезда", — добавил Дмитриенко.

Певец отметил, что Пересильд волновалась перед показом фильма. Однако поддержка зрителей и коллег помогла ей справиться с переживаниями.

По информации Telegram-канала "Звездач", Дмитриенко выразил желание когда-нибудь сняться в одном проекте с актрисой.

Отношения артистов продолжают вызывать интерес публики. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, их совместные появления подтверждают близкие отношения.