Ни от одного слова не откажусь: Никита Михалков в день 80-летия высказался о свободе и своей позиции

21 октября режиссёр Никита Михалков отмечает своё 80-летие. В честь юбилея народный артист РСФСР дал интервью, в котором откровенно порассуждал о возрасте, свободе и собственных взглядах на жизнь.

Кинодеятель заверил, что не менял свои взгляды на протяжении многих лет.

"Я ни от одного слова не откажусь. Говорил то же самое, что я говорю сейчас. Я не отказываюсь от своих слов не потому, что я такой чистый и пушистый. Я так думаю. То есть я стержнево не менялся", — цитирует слова Михалкова "КП".

Некоторые считают Михалкова человеком, который умеет гибко приспосабливаться к любой власти. Он, как пишет издание Splentik, поддерживал советский режим (при котором его отец, лауреат Сталинских премий Сергей Михалков, построил карьеру).

Режиссёр был доверенным лицом Бориса Ельцина на президентских выборах, но затем высказывался критически о его наследии — "Ельцин Центре". В разные годы Михалков неоднократно выступал в роли доверенного лица главы РФ Владимира Путина на выборах и сегодня открыто поддерживает политику российских властей, в том числе через свою программу "Бесогон".

За годы своей карьеры Михалков стал культовым отечественным режиссёром. Его фильм "Утомлённые солнцем" (1994) получил Гран-при Каннского кинофестиваля и премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Другая работа — "Урга — территория любви" — также была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус".

"Свобода — это абсолютное доверие Богу. Не вера, а доверие. И это присуще, конечно, только верующим людям. В этом смирение и радость. И моему сердцу это очень близко", — объяснил Никита Сергеевич.

Михалков высказал позицию о том, что певица Алла Пугачёва "не нужна стране". Журналистка Ксения Собчак называла режиссёра человеком, который сообщил Владимиру Путину о "голой вечеринке", в результате чего некоторые звёзды подверглись "отмене". Одним из первых он трудоустроил актёра Михаила Ефремова после выхода артиста из колонии.

Никита Михалков воспитал четверых детей в двух браках, у него десять внуков и три правнука. Его брат — известный режиссёр Андрей Кончаловский, с которым они стали основателями влиятельного российского кинематографического клана.