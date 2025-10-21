Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям

Юмористка Наталья Краснова рассказала о жёсткой атмосфере в движении КВН. В интервью журналисту Александру Щекотову она раскрыла детали своего участия в популярной юмористической лиге.
Краснова заявила, что в период выступлений постоянно сталкивалась с попытками унижения.
"Ты живёшь на постоянных каких-то подколах, тебя постоянно пытаются словом ударить как-то, нагнуть, максимально унизить", — поделилась воспоминаниями юмористка.
По её словам, такой опыт имел и положительные последствия. Краснова научилась адекватно реагировать на провокации и распознавать скрытые оскорбления.
Весной юмористка также призналась, что пережила выкидыш. В откровенном интервью она рассказала, как справлялась с трагедией.
Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.