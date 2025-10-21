Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:49
Шоу-бизнес

Юмористка Наталья Краснова рассказала о жёсткой атмосфере в движении КВН. В интервью журналисту Александру Щекотову она раскрыла детали своего участия в популярной юмористической лиге.

Наталья Краснова
Фото: VK Видео by канал "Сама Меньшова", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Краснова

Краснова заявила, что в период выступлений постоянно сталкивалась с попытками унижения.

"Ты живёшь на постоянных каких-то подколах, тебя постоянно пытаются словом ударить как-то, нагнуть, максимально унизить", — поделилась воспоминаниями юмористка.

По её словам, такой опыт имел и положительные последствия. Краснова научилась адекватно реагировать на провокации и распознавать скрытые оскорбления.

Весной юмористка также призналась, что пережила выкидыш. В откровенном интервью она рассказала, как справлялась с трагедией.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

