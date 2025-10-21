Аврора Киба призналась в конфликтах с Лепсом: почему невеста певца считает ссоры необходимостью

Невеста Григория Лепса Аврора Киба рассказала о конфликтах в отношениях с певцом.

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ григорий лепс

Во время общения с журналистами на премьере фильма "Алиса в Стране чудес" в московском киноцентре "Октябрь" Киба подтвердила наличие разногласий с 63-летним артистом.

"Все должны друг с другом когда-то ругаться. Если всё будет спокойно… Я вообще такой человек, мне нужны эмоции", — объяснила она свою позицию в разговоре с The VOICE.

При этом девушка подчеркнула, что всегда готова извиниться при признании своей вины. По её словам, бытовые проблемы не становятся причиной конфликтов, поскольку в доме Лепса работает обслуживающий персонал.

Отдельно Киба отметила желание создать собственный проект помимо статуса невесты известного певца. Она учится в Лондонском колледже моды и планирует развиваться в профессиональной сфере.

Отношения 19-летней Авроры Кибы и Григория Лепса продолжаются около полутора лет. Девушка совмещает учёбу в Великобритании с жизнью в Москве.