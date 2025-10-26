Скандал вокруг Оземпика: почему Яна Рудковская забила тревогу

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандал вокруг препарата "Оземпик", на производителей которого подали множество судебных исков на общую сумму около 2 миллиардов долларов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Похудение

По её словам, ситуация приняла неожиданный оборот, ведь ранее препарат считался инновационным и безопасным средством для контроля веса и лечения диабета.

В поданных исках говорится, что использование "Оземпика" и аналогичных медикаментов сопровождалось серьёзными побочными эффектами. Среди упомянутых последствий — замедление опорожнения желудка, кишечная непроходимость, заболевания желчного пузыря, панкреатит, почечные повреждения и даже ухудшение зрения.

По мнению Рудковской, многие заявители считают, что производитель либо вовсе не предупредил, либо сделал это недостаточно ясно, когда речь шла о возможных рисках. Однако продюсер отметила, что прямая связь между приёмом препарата и перечисленными осложнениями пока окончательно не доказана.

Novo Nordisk, производитель "Оземпика", в свою очередь, утверждает, что медикамент безопасен, если использовать его строго по назначению и под контролем врачей.

Рудковская выразила обеспокоенность тем, что со временем могут появляться новые подробности о том, с какими проблемами сталкиваются люди, принимавшие это средство. Она подчеркнула, что подобные истории заставляют задуматься о цене, которую общество платит за стремление к "быстрому результату" и идеальным формам.