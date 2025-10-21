Шокирующая кража из Лувра: как дерзкие воры маскировались под рабочих

2:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала громкое ограбление Лувра, назвав произошедшее настоящим шоком и сравнив его с ситуацией, будто бы кто-то вынес сокровища из Эрмитажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Ricker from Amsterdam, The Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мона Лиза

По её словам, сам факт подобного преступления вызывает ужас, но не меньшее впечатление производит способ, с помощью которого действовали злоумышленники.

Как отметила Рудковская, преступники подошли к делу с поразительной изобретательностью: они прибыли к зданию музея в том месте, где шли строительные работы, были одеты в спецодежду рабочих и передвигались на автомобиле с подъёмным механизмом. Всё это создало иллюзию, что перед прохожими — обычная строительная бригада, а не воры, задумавшие одно из самых дерзких преступлений последних лет.

Сейчас, по её словам, расследование идёт по статьям "организованное хищение" и "соучастие в преступлении". К делу подключено специализированное полицейское подразделение по борьбе с организованной преступностью. Следователи тщательно изучают видеозаписи с камер наблюдения, анализируют возможные маршруты бегства преступников и опрашивают свидетелей.

Рудковская подчеркнула, что значимых результатов пока нет, кроме разговоров о необходимости усиления мер безопасности в крупнейших музеях Европы. Она заметила, что подобные меры, казалось бы, следовало принять гораздо раньше.

Особое беспокойство у продюсера вызывает то, что похищенные драгоценности могут быть разобраны на отдельные камни, что серьёзно осложнит их поиск и возвращение. В числе украденных экспонатов — тиара, ожерелье с изумрудами и бриллиантами, некогда подаренное Наполеоном своей супруге Марии Луизе, сапфировые серьги и корона, украшенная 1354 бриллиантами и 56 изумрудами. Последнюю, как известно, удалось обнаружить, однако без некоторых камней, и есть вероятность, что они выпали из-за удара при падении.

По словам Рудковской, некоторые эксперты высказывают предположение, что ограбление могло быть заказом частных коллекционеров, однако сама она не склонна делать поспешные выводы. Продюсер выразила надежду, что истинные мотивы преступников и место нахождения реликвий вскоре будут раскрыты, ведь подобные случаи — это не просто кража, а удар по мировой культуре и истории.